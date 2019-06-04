國銀大陸分行存放比飆4年新高 要靠台灣母行拆借資金放款

金管會今 (4) 日公布，本國銀行在中國大陸分行的存放比又飆高，截至今年第一季止，國銀的大陸分行存放比已達 2.86 倍，創下 4 年多新高，也就是「吸收 100 元存款、卻要借出 286 元」，存款遠小於放款，金管會強調，國銀的大陸分行吸收存款不易，導致過度依賴台灣母行拆借資金支應放款。

據金管會統計，截至今年 3 月底止，國銀在中國分行共有 25 家，存款金額為 644.22 億元新台幣，放款為 1842.22 億元，存放比飆到 2.86 倍創下 4 年多新高水準。據統計，2018 年存放比為 2.49 倍、2017 年為 2.47 倍、2016 年底為 2.71 倍、2015 年底為 2.84 倍。

所謂存放比飆高，是指銀行借出去的錢多、吸收的存款少，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，國銀大陸分行放款會是存款兩倍以上主要是因為大陸法規的限制，限制國銀在大陸分行只能吸收單筆人民幣 100 萬元以上的定期零售存款，在業務承作有限之下，存款吸收不易，當放款資金不夠時，只能從台灣母行總行調度。

而這樣情況，曾多次被民進黨立委質疑，國銀大陸分行都是「搬台灣資金、西進中國放款」，一旦中國分行出現呆帳，損失就會延燒回台灣母行。

立法院預算中心也曾提出示警，目前部份台資銀行大陸分行的存款餘額偏低，導致過度依賴母行拆借資金，金管會應該要盡快協助各銀行在大陸各地區當地取得籌資管道。