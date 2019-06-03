京城銀合併旗下2家保險子公司 正式成立銀行保險部

京城銀 (2809-TW) 獲主管機關核准兼營人身保險及財產保險代理業務，今 (3) 日成立銀行保險部，概括承受台南人身保代、府城財產保代所有權利與義務，原保戶權益不受影響，未來將由京城銀行繼續為廣大客戶服務。

京城銀於 2002 年投資設立台南人身保代、府城財產保代兩家子公司，服務地方已 17 個年頭，，截至 2018 年底，台南人身保險營收為 2.88 億元，稅後純益為 1.63 億元，府城財產保險營收為 735 萬元，稅後純益為 186 萬元。

京城銀指出，為整合全行內部資源，提升整體經營效率，京城銀行經主管機關核准兼營保險代理人業務業並設立銀行保險部，因此合併旗下這 2 家保險子公司，於今天正式成立銀行保險部。

京城銀進一步表示，成立銀行保險部後，將有利於京城銀強化全行資源分配效益，支持財務管理業務升級，透過銀行的豐富資源，推出更多符合消費需求的金融保險商品，同步也將有利於京城銀個人金融業務發展。

展望未來，由於京城銀行深耕南台灣多年，在全台灣共有 66 個營業據點，通路優勢有利於終端分行人員將實際客戶需求快速反饋，提供全行營運及創新金融服務升級很好的參考依據，運用在新保險部門上，也能有效發揮即時滿足客戶保障需求及保險規劃完整性優點，同步結合全行營運資源完善保險服務體系。