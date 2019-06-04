效益不如預期 八大行庫指定分行延長營業時間7月起陸續取消

八大官股行庫延長營業分行，下個月起將正式走入歷史，包括台銀、土銀、兆豐銀等官股行庫近期陸續公告，將原本延長營業的分行營業截止時間，恢復至 3 點半，實施近 9 年的分行延長營業確定畫下句點。

換言之，7 月起只剩台銀位於立法院的群賢分行，分別座落於桃園、高雄、台北、台中四大國際機場的分行，以及兆豐銀駐外交部辦事處與位於各機場的分行，因業務所需仍將繼續維持延長營業時間。

立法院財委會 2010 年提案建議，財政部轄下的八大官股行庫各自挑選兩家分行，將營業時間延長至下午 5 點，讓沒時間跑銀行的上班族也可享有銀行服務，但因 ATM 普及、網路銀行崛起，導致實體分行延長營業時間效益不如預期，近年來取消分行延長營業的聲浪始終沒停過。

今年初全國金融聯合會發函請行庫評估延長營業時間效益，八大行庫異口同聲主張目前已無延長營業時間必要，在財政部與金管會同意下，八大行庫決定自下半年起陸續取消延長營業時間的分行。

台企銀 7 月 1 日起將取消南京東路與西屯分行延長營業時間措施，兩家分行營業時間將與其他分行一致，也就是上午 9 點到下午 3 點半。

7 月 15 日起包括兆豐的城中、北台中分行，華銀的忠孝東路與北高雄分行也恢復共同營業時間；7 月 18 日起合庫銀的西門與台中分行也將取消延長營業時間。

另外，8 月 1 日起包括彰銀的建興、光隆分行，一銀的光復與基隆分行，台銀的館前與三民分行，土銀的忠孝與中港分行也將營業時間恢復為上午 9 點到下午 3 點半。



