無人機產業的天空很擁擠 最終還是靠軟體一較高下

除了送貨送披薩到消費者的家門口、或者讓攝影工作者從空中拍到更美的畫面之外，無人機也讓法國酒鄉農民們更加方便。

在法國西南部 Fronton 地區，種植葡萄釀酒的歷史已超過千年，雖然名氣可能比不上波爾多五大堡，但這裡的葡萄園對應用新科技的接受度十分高。

法國無人機製造商 Delair 發展出適於農業的應用，讓 Fronton 的農民們可以利用無人機來檢查葡萄園的狀況，包括監測生病的果樹、預估產量，還能知道園中每一區的葡萄果實大小。

從 Fronton 往東南走，Gaillac、Minervois 等地區的葡萄園，也正參與 Delair 的實驗，嘗試靠無人機來對抗會讓果樹枯黃凋萎、造成傷害的植物菌植體。葡萄是釀造干邑白蘭地的主要原料，酒商軒尼詩 (Hennessy) 也採用了 Delair 的無人機。

普通消費者對於無人機的需求並不強，靠無人機來送貨也尚未普及，但無人機的使用在其他行業愈來愈普遍。除了農業，還包括採礦、建築、電力事業、鐵路事業等，都利用無人機來收集資訊，因為它們比人類更精準、更有效率。

Delair 除了開發無人機，也開發資料分析軟體。在無人機依照設定好的路線自動巡航後，所收集到的數據會透過 AI 來爬梳整理。為了搶攻注重成本效益、要求數據精確的企業市場，該公司的產品符合嚴格的法規，也有對無人機操作員進行訓練。

在 Fronton 的葡萄園，寬度約 110 公分、重量約 3 公斤的白色無人機，大約只要 1 分鐘就能飛越 1.3 平方公里的面積，並拍攝高畫質的照片。透過 Delair 的軟體，這些照片可以被建構成立體影像，並拉近觀看。農民們可以從影像中看出葡萄是否健康，或者從葉子的情況判斷要施多少肥料。

在鐵路和電力事業，無人機技術大多被用於監控鐵軌和高壓電纜；在採礦或建築事業，無人機則被用於測量物料、監控進度、評估安全性的用途。

Fronton 的農民會想使用無人機，其實也不算太意外，因為附近的城市 Toulouse 就是兩大飛機製造商 Latecoere 和 Airbus 的所在地，Toulouse 有很多相關人才，使得無人機產業在此發展特別快速。況且，法國是最早立法使用商業無人機的國家之一，在 2012 年就已通過。

一般而言，企業用無人機產業分成 3 塊，一是設計製造無人機、一是開發收集並分析資料的軟體，以及無人機操作員的服務。大部份公司都只針對產業其中一部份，而且競爭非常激烈。願意斥資數萬歐元建構無人機隊，還訓練自家操作員的公司是少之又少。

因此無人機產業競爭的重點，最終還是會落在軟體面，畢竟無人機只是收集資料的一種方式，未來如果有其他更方便的聯網裝置，都有可能會取代無人機。