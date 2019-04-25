軟銀宣布：將利用飛行於平流層的無人機 提供通訊服務

軟銀 (9434-JP) 在週四 (25 日) 表示，該公司與美國「AeroVironment」所共同出資成立的「HAPS (High Altitude Platform Station) Mobile」，將參與無人機行動基地台業務，從地球上空的平流層提供通訊服務。

單架無人機的訊號涵蓋範圍，可達直徑 200 公里。未來將可解決新興國家通訊品質不佳，或是山岳地帶訊號難以涵蓋的問題。計畫在 2023 年左右展開服務。

(圖: Investing.com)

HAPS Mobile 開發了可在 20 公里高空，於平流層飛行的「HAWK30」無人飛機。HAWK30 的翼展約 78 公尺，安裝在主翼上的太陽能面板，可為 10 副螺旋槳提供動力，並以 110 公里的時速在平流層飛行。也由於在那樣的飛行高度，其太陽能面板可以不間斷的受到陽光照射，加上平流層的氣候優勢，全年的風向條件相對溫和，可讓 HAWK30 滯留在空中的時間長達 6 個月之久。

軟銀的宮川潤一副社長在 25 日的記者會上強調「還有一半的人類沒有連上網際網路。希望將網際網路擴展到全世界」。

該無人飛機的基地台功能，與通常行動電話基地台所使用的 2GHz 頻譜相同。這也是該項服務與衛星行動電話最大的不同之處，只要使用一般的行動電話或智慧型手機，即可利用該服務。

HAPS Mobile 也正式表示，該公司將與同樣在相同服務領域進行研究的，美國谷歌 (GOOGL-US) 系列的新創企業「Loon」進行合作。

HAPS Mobile 將在 Loon 投資 1 億 2500 萬美元，藉由兩者間的合作，朝向實現從平流層提供行動通訊服務的目標邁進。