大摩：美國經濟比想像中更弱 聯準會降息也救不了

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 近日發布的報告總是一致而易於總結—美國經濟走弱，美股看跌。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 週一 (3 日) 在給客戶的報告中，引用了廣泛衡量貨運的指數 Cass Freight Index，他表示，4 月份這個指數年減 3.2%，是經濟不利的明確信號。

Wilson 指出，雖然過去 1 個月，已經有許多數據都支持企業獲利衰退及經濟放緩，但沒有一個指標像 Cass Freight Index 這麼令人信服，看美國經濟走向，沒有比 Cass Freight Index 更廣泛的衡量標準。

(圖表取自 CNBC)

Donald Broughton 撰寫的 4 月份貨運指數報告中，描繪了慘淡的貨運前景。報告指出，美國經濟面臨重大及不斷增長的下跌風險，是 2016 年第 3 季以來，最令人擔憂的時刻。而未來幾週的數據，更可能看出，現在是擴張暫停，還是經濟緊縮的開始。

聯準會也救不了

Wilson 在週一的報告中強調，即使聯準會降息，也無法解決現在股市的難題。

實際上，聯準會副主席 Richard Clarida 發表了鴿派談話，比先前「保持耐心」的說法更進一步，暗示聯準會會考量多方因素調整貨幣政策。但 Wilson 表示，聯準會的談話並未提振股市。

Wilson 說：「顯然，聯準會不能影響美中之間的貿易談判，毫無疑問，最近貿易緊張局勢已經打壓了市場，更不用說，關於墨西哥又出現新的不確定性。」

Wilson 指出，事實上，股市和債市在中美貿易摩擦 5 月初再度升級前，就已經開始擔憂經濟增長的放緩。

Wilson 表示，「美國經濟可能比大多數人認為的還要弱」，由種種數據看，這是在貿易緊張再度升級前就已經開始的。