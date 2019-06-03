大摩：若中美貿易戰再升級 全球經濟將在3季內衰退

中美貿易戰持續延燒，投資銀行大摩 (Morgan Stanley) 警告，投資者普遍忽視了美中貿易戰可能帶來的威脅，若貿易戰規模再度升級，全球經濟恐在不到一年的時間內陷入衰退。

美國總統川普在上個月將中國 2000 億美元商品關稅從 10% 調升至 25%，並威脅計畫將中國其餘 3000 億美元商品同樣課徵關稅。世界兩大經濟體之間的貿易糾紛和針鋒相對不斷升級，美中之間的談判陷入僵局。

大摩首席經濟學家 Chetan Ahya 表示：「投資者普遍認為，貿易戰可能會拖延更長時間，但他們似乎忽視了對全球宏觀經濟的潛在影響。」

Ahya 指出，如果美國對中國所有商品加徵 25% 的關稅，恐導致成本增加、企業資本支出減少、全球消費需求降低等問題。「我們可能會在三個季度之內陷入衰退。」

此外，他也表示：「這是危言聳聽嗎？我們不這樣認為。」

報告中指出，雖然政策制定者可能採取行動阻止貿易戰所帶來的不利影響，央行有可能推出刺激政策來提振經濟，但有鑑於政策措施對實際經濟活動影響的滯後性，全球經濟成長的下跌似乎是不可避免的。

週日 (2 日) 中國國務院發表了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，就貿易緊張局勢正式對外發表聲明，指責美國發動貿易戰並且是不可靠的談判對象。文中重申，中國在涉及核心利益及重大原則的問題上決不讓步，並列出貿易談判底線。此外，文中也警告，兩方的貿易爭端將對全球帶來影響。