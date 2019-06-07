〈觀察〉資金狂潮將來 估最多2600億元可投入金融市場

立法院預定 6 月 17 日舉行臨時會，境外資金匯回專法等「經濟五法」將力拚於臨時會完成三讀，境外資金匯回專法上路後，估計可投入台股、保險等金融市場的資金動能，最多上看超過 2600 億元，在全球資金大挪移時，政府應設法搶資金回台投資。

根據 5 月 30 日通過的政院版境外資金匯回專法初審規定，首年回台享一次性優惠稅率 8%、第二年 10%。

資金回台後，其中 95% 將以專戶控管五年，分三年各提取 1/3 資金逐步解禁；另外 5% 則是可自由運用，但不能購買房地產，甚至連 REITs(不動產投資信託基金) 都研議不能列入投資。

雖有些條文需要院會協商，不過 25% 可投資金融商品的部分，爭議並不大，估計不會有太大變數。而且，匯回資金還有 5% 可自主運用，也就是說，未來可投資金融商品的資金，最多可達 30%。

根據金管會規畫，境外資金匯回部分 25% 可投資的金融商品，將採正面表列方式，目前已知有上市櫃股票、債券、基金及保險商品等四大項；其中，基金部分限國內投信基金，保險則以保障型保險商品為主，例如長照、小額終老、健康管理等商品。

境外資金匯回專法上路後，財政部預估可匯回資金，低推估有 1333 億、中推估有 4272 億、高推估有 8907 億元。若以高推估來看，並挹注 30% 的規模來計算，估計可投入台股、保險等金融市場的資金動能，最多可達 2672 億元。

資金回台的議題起源，是國際間遵循 OECD 所發起的 CRS（共同申報準則）機制，台灣因為並非 OECD 會員國，所以無法以多邊協議等方式參與 CRS 及後續的租稅資訊交換，台商恐被大追稅因此促成資金回台議題。

從台商的角度來看，選擇回台的考慮因素很多，從資金回台的成本、他國的追稅手段、資金在台灣的運用及投資環境等，都是重要考量，而此專法上路後，推估能在最大限度內吸引到資金回台，挹注台灣的產業投資，並且保障台灣的租稅債權可以實現。