別怕台股短線震盪！國泰投信張錫：台灣AI產業、金融具強大競爭力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 16:32

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台股近期上沖下洗，投資人心情洗三溫暖，想在這波震盪中安身，一定要時刻關注市場經濟動向，國泰投信董事長張錫今 (7) 日出席「創新才給力台股全攻略專題演講」，他表示，短線上台股震盪主要是受到川普上任效應，以及中國大陸人工智能模型 DeepSeek 橫空出世影響，投資人不用太過擔心，它反而會加速終端 AI 的發展，從基本面來看，台灣科技、金融業仍有強大競爭力，在 AI 需求持續暢旺之下，受惠強經濟，可期待外資回流。

張錫進一步分析 AI 市場，他認為，AI 終端運用正準備發動，未來趨勢可觀，AI 手機和 AI PC 揭開序幕，在未來兩年也有望看到顯著成長，預計到 2026 年，滲透率有機會分別達到 50% 及 45%，更長遠來看，AI 機器人市值將逐年成長，2024 年到 2034 年，將從 171 億元成長到 1242.6 億美元，半導體大廠滿單；此外，14 家金控在 2024 年的獲利創新高，2024 年的 EPS 勝過 2023 年。

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國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878 即是一檔金融股占比高的 ETF，持有將近 22% 金融群族，國泰金、富邦金、中信金等金融巨頭都是成分股之一，且該基金重視產業分散，同時也有各兩成的半導體及電腦設備類股，結合 ESG 及高股息，精選標的強而有力，可在震盪中平衡投資組合，適合長期持有，深獲家庭主婦、學生、上班族愛戴，長期穩坐定期定額冠軍寶座，截至 1/24，最新受益人數突破 157 萬人，近期搭上除息話題，除息日將在 2 月 20 日，2 月 19 日為最後買進日。

根據國泰投信觀察，市面上 ETF 標的百百種，市值型 ETF 也是熱門標的之一，國泰台灣領袖 50(00922-TW) 基金經理人蘇鼎宇指出，00922 追蹤 MSCI 台灣領袖 50 精選指數，聚焦市值大、流動性佳的 50 檔領袖企業，半導體及電腦周邊族群占比加起來超過五成，金融族群也有約 16%，持有 00922 等於一次買進台積電、鴻海、聯發科、廣達、日月光等熱門公司，參與大企業成長，00922 主打價格親民，一張兩萬初即能入手。