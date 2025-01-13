找輝達來台掛TDR促台股上3萬點？金管會說有難度...

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 16:03

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台股 2024 年狂漲 28.47%，不僅價量續創新高，上市股票市值更達到 74 兆元，大幅躍升至全球第 12 名。有立委建議，邀請輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 來台發行 TDR，台股就有機會上 3 萬點，對此，金管會官員直言「有困難」；此外，財委會也要求金管會提出證交所上市可行性評估報告。

立法院財委會今天率團視察證交所創新板業務概況，國民黨立委賴士葆表示，台股指數屢創新高，但股息殖利率卻不斷往下掉，從 2022 年的 5.09%、2023 年的 3.47%，掉到 2024 年的 2.46%，上市公司變得不 Juicy；國民黨立委羅明才則建議，邀請輝達來台發行 TDR，台股一定能上 3 萬點。

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對此，證交所董事長林修銘回應，事實上，輝達有很多供應鏈已在台上市，為台股創造很多市值，相信創新板鬆綁後，交易量可望翻倍。

證期局局長張振山指出，要讓輝達來台掛 TDR，牽涉到與美國政府的溝通，恐有困難，目前證交所希望透過創新板 2.0，吸引更多 AI 產業供應鏈來台上市。

談及證交所是否有可能掛牌上市，金管會主委彭金隆表示，證交所並非單純的商業交易所，還肩負許多監理工作，包括上市公司監理、建立 ESG 制度及公益政策推廣，在角色尚未釐清與切割之前，短期內證交所上市不容易實現，且從市場穩定性來看，需要從長計議。