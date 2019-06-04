拿稀土當手段？分析師：中國恐怕搬石頭砸自己的腳

中國當局以稀土的出口作為威脅美國的手段，但這恐怕在中美貿易戰中起不了什麼漣漪。

雖然中國是全球稀土的領導生產國，但一些分析師卻認為，拿稀土當談判武器恐怕效果有限，雖然具體效果還是要看中國當局如何制定禁令，但此舉恐怕難以顛覆局面。

Raymond James 分析師 Ed Mills 和 Pavel Molchanov 週一研究報告指出，「普遍而言，我們認為這對美國只有溫和衝擊，這也是我們認為北京不會『扣下板機』發射稀土威脅的原因之一。」

美國對中國 2000 億美元貨品徵收關稅生效之前，中國官媒警告，當局可能很快就會停止向美國出口稀土。

2018 全球稀土開採量。(圖片：翻攝美國地質調查局)

稀土含 17 種礦物，事實上不稀有，但近年來因為在高科技設備、國防和電動車上的用途越來越多而更加重要。2018 年稀土 70% 來自中國，引起一些分析師擔心中國中斷稀土供應恐怕衝擊美國，但根據 Raymond James 統計，2018 年全球加工稀土用量，美國占比僅 9%，這意味美國 2018 年只花了「適度的」1.6 億美元進口稀土用以製造貨品。

Mills 和 Molchanov 寫道：「這原因相當簡單，就最常使用稀土的高科技產品來說，美國製造能力有限。消費電子產品 (電腦、智慧手機、平面電視) 和各種不同的工業產品 (電動車電池、風力渦輪機、雷射、光纖) 這些根本不在美國製造，大部分根本就在中國境內做的，再不然就是鄰近的亞洲國家。」

富國銀行投資機構雖然認為，中國一旦使出稀土禁令，美國製造商可能會綁手綁腳，造成他們成本提高甚至產品交期延後，但該機構也認為，這一招恐怕不是什麼大絕招，中國恐難輕易中斷對美國出口稀土。

富國投資機構的實際資產策略部門主管 John LaForge 表示，「我們很難看到中國在消費品上限制稀土的使用，這些貨品是在中國內製造，接著全球銷售，如此一來，中國根本是搬石頭砸自己的經濟大腳。」

Raymond James 警告，比起單純限制中國向美國企業供應稀土，倘若中國當局試圖阻止非美企業與需要稀土的美國企業合作，這樣的衝擊會比較大。但該投行補充，2010 年時中國當局曾嘗試拿稀土當手段，只是成效不彰，當時北京當局大幅削減出口，導致稀土漲價，刺激其他國家增產。當時該措施也摧毀了需求，因為製造商想方設法減少產品中的稀土用量。

然而，完全中斷對美國出口稀土是不切實際的做法，中國稀土學會一位高層向美銀美林表示，這是因為美國企業仍可自馬來西亞和日本等國取得稀土，只是成本較高。

根據該官員指出，美國的加工稀土需求量 80% 適用在鑭和鈰，而這 2 種在全球都處於供過於求的狀況。

但可以肯定的是，仍會有一些產業敏銳地感受到中國稀土禁令的衝擊，Raymond James 指出，美國煉油產在製程中使用稀土，而美銀美林則認為電動車受到的影響最大。