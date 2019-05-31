彭博：北京已擬妥稀土出口限制計畫 一旦需要即可實施

據《彭博》引述知情人士透露，對美中貿易戰可能演變為「稀土戰」，北京方面已經定好限制對美稀土出口的計畫，如果需要就可以實施。

知情人士說，北京政府已經準備好，利用他們在稀土的霸主地位，以有效傷害美國經濟。目前並沒有太多進一步的細節，但相關措施可能集中在美國最為依賴的「重稀土」上。消息來源說，一旦中國準備實行，馬上就可以行動。

稀土元素通常可分為為輕稀土元素 (LREE) 和重稀土元素 (HREE) 兩類，輕稀土元素儲量更大、分布更集中，占全部稀土儲量的 80-99%。重稀土元素更為稀少，被視為更加「關鍵」。

重稀土包括用於磁鐵中的鏑，幾乎在所有的汽車和許多消費品中都很常見。另外還有用於照明和平板螢幕中的釔，以及鐿，它可用於癌症治療和地震監測。

中國生產全球約 80% 的稀土，在稀土加工中占據的比例甚至更高。

中國媒體、官員均提出警告

近日中國不僅在官媒發出可能以稀土做為貿易武器的試探威脅，《人民日報》更直接採用了「勿謂言之不預」的強烈警告用語。這句話見於晚清小說《官場現形記》，但中華人民共和國外交部，將其視為準備開戰的信號，在 1962 年中印戰爭及 1978 年中越戰爭前引用，意指將醜話說在前頭，事後別後悔。

高盛集團 (Goldman Sachs Group) 近日發布研究報告，強調稀土的任何限制都會帶來重大影響，引發市場動盪，損害全球經濟成長，成為貿易緊張局勢升級的明確信號。

商務部新聞發言人高峰週四表示，北京將堅定地捍衛自己的國家利益，願意滿足全球對稀土的「正當」需求，但不能接受自己供應稀土後製成的產品，反過來用來打擊中國的發展。

據熟悉計畫的人士說，目前仍不清楚在何種情況下，這一出口限制計畫將被觸發及實施，北京政府目前仍等待美國如何回應 WTO 的態度。

美國已經意識到發展成為「稀土戰」的可能性，並正努力減少對中國稀土的依賴。