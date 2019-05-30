將禁止對美出口稀土？中國商務部：願意滿足世界各國的「正當需求」

美中貿易戰持續延燒，陸媒暗示，中國有意切斷對美稀土供應，市場憂心，若此事成真，兩國爭端恐進一步升級；對此，中國商務部發言人高峰今 (30) 日表示，「我們願意滿足世界各國對稀土資源的正當需求」。

陸媒《人民日報》日前示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

稀土的應用範圍十分廣泛，涵蓋了智慧型手機、電動汽車引擎、衛星等領域；由美國地質調查局數據可得知，2014 至 2017 年，在美國進口的稀土礦產品中，高達 8 成來自中國。

高峰週四於例行記者會回應媒體提問時指出，中國願意滿足世界各國對稀土資源的正當需求，但若有任何國家，想利用中國稀土製造的產品，打壓中國發展，「於情於理都令人難以接受」。

對於美中是否將重啟貿易磋商，高峰說，美方近期釋出的資訊「前後矛盾」，先說可能很快就會達成協議，之後又說還沒準備好，「讓人不得不對其誠意表示懷疑」。

高峰強調，美方不斷升級貿易摩擦，嚴重破壞了磋商的基礎和氛圍，「責任完全在美方」；中方始終認為，合作是唯一正確的選擇，磋商是有底線的，中方在重大原則問題上，決不讓步。