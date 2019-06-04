貿易戰最新目標 川普瞄準美國高等學府的中國人才

根據《彭博社》報導，美國總統川普挑起貿易戰，先祭出關稅大棒，再進行科技封殺，現在他又有新目標，這次要對付的，是在美國高等學府求學或任職的中國人才。

報導稱，近期有數名中國研究生及學者對《彭博社》透露，他們發現，美國的學術和工作環境，越來越不友善。

位於喬治亞州的埃默里大學 (Emory University)，於 5 月 16 日，解僱了 2 名美籍華裔教授；4 月份，德州大學安德森癌症中心 (University of Texas MD Anderson Cancer Center)，有 3 名研究人員遭到調查。

中國教育部日前發布赴美留學預警，稱該國部分赴美留學者，遭遇簽證有效期縮短、拒簽率上升等情形，建議應加強留學前風險評估。

中國政府資料顯示，去年中國赴美留學人數成長率僅 3.6%，只有 2017 年的一半左右；2019 年 1 至 3 月，受中國政府資助赴美留學者，簽證被拒比例為 13.5%，遠高於 2018 年同期的 3.2%。

報導引述數名麻省理工學院中國博士生的說法，稱過去僅須 3 週，就可辦理完成的年度學生簽證續簽，現在得花上好幾個月；其中 1 名受訪者表示，他們取得學位後，傾向回國，因為擔心留在美國從事學術工作，會繼續被審查。

中國官媒《人民日報》發表評論指出，美國刁難中國留學生、學者的原因在於，「他們害怕中國人掌握先進技術」。

丹佛大學國際關係學院教授、美中合作中心執行主任趙穗生說，中國已經意識到，不可能持續倚賴美國的技術和創新，「中國想培養屬於自己的高科技人才，沒有比自力更生更好的選擇。」