勞動基金前4月大賺2694億元 收益率近7% 5月貿易戰收益恐縮水

勞動基金運用局今 (3) 日公布 4 月投資績效，受惠全球股市持續回升，截至今年 4 月底止，整體基金評價後收益數 2694.6 億元，收益率 6.91%，但 5 月受美中貿易戰升溫衝擊，全球股市普遍拉回整理，基金收益表現恐受影響。

勞動基金主要由新、舊制勞退基金、勞保基金、就業保險、職災保護專款，以及積欠工資墊償基金等六大基金所組成。

根據勞動基金運用局公布最新投資績效，今年前 4 月新、舊制勞退基金收益率分別 6.73%、8.01%，勞保基金收益率 7.51%、就業保險基金收益率 0.77%、職災保護專款收益率 0.31%、積欠工資墊償收益率 1.02%。

以規模來看，截至 4 月底，整體勞動基金規模為 4.11 兆元，其中又以新制勞退基金規模最大，高達 2.28 兆元、舊制勞退基金規模為 9483 億元，勞保基金規模 7275 億元，就業保護基金規模 1288 億元，職災保護專款規模 107 億元，積欠工資墊償基金規模 133 億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說，4 月因全球股市表現不錯，帶動勞動基金各項基金投資績效跟著提升，但要注意的是，5 月因貿易戰緣故，導致全球金融市場回檔整理，須審慎應對。