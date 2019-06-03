串聯歐亞循環經濟市場 工研院攜手芬蘭Pöyry集團

循環經濟新浪潮快速崛起，工研院今 (3) 日宣布，將與芬蘭 Pöyry 集團簽署合作備忘錄，在生質材料水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規及包裝材料等產業資訊進行跨國合作，串連亞洲與歐洲的循環經濟市場資訊。

工研院副院長彭裕民表示，全球產業已朝零廢棄、循環使用方向發展，工研院 5 月拜訪芬蘭、荷蘭及德國等，更首次以國際級智庫機構身分參與世界循環經濟論壇 (WCEF)，展現整合生質及循環再生成果，並與芬蘭知名的 Pöyry 國際顧問及工程公司簽署合作備忘錄。

彭裕民指出，Pöyry 國際顧問及工程公司在全球能源和工業領域具有領先優勢，有 70% 歐洲能源市場的參與者都是 Pöyry 顧問公司的客戶。

Pöyry 副總經理 Petri Vasara 表示，工研院專精於創新技術研發，雙方將結合產業資訊及技術研發的優勢，跨足到生質衍生材料及包裝材料市場的兩大領域，並串連亞洲與歐洲的循環經濟市場資訊。

彭裕民表示，工研院在這次世界循環經濟論壇 (WCEF) 中，展示木質素 PU 發泡複合材的衝浪板、木質素材料製作的罐頭內層塗層、無水染色的超臨界流體染色與機能化同步技術及可回收的熱塑性碳纖維 ACE 行李箱等，也期待透過與芬蘭 Pöyry 集團建立良好夥伴關係，加速對台灣產業提供生質材料、水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規、複合材料及包裝材料資訊，掌握市場商機。