大飲找到簽證會計師 6/19前重編財報則可化解下市危機

大西洋飲料 (1213-TW) 迄今 (3) 日仍未繳交出去年與今年首季的會計師簽證財報，大飲今 (3) 日公告，委任南台聯合會計師事務所簽證，新任簽證會計師為丁澤祥和蔡玉琴，此舉也代表，大飲能否在金管會同意延展期限內，也就是 6 月 19 日前完成重編財報，則可化解下市危機。

大飲去年與關係人土地交易案，包括高雄、台南及新北市新店等相關資料交代不清，財報遭會計師出具「無法表示意見」，日前已遭金管會要求重編財報，大飲並再申請展延，且今年第 1 季財報也無法提出，4 月 8 日起已遭交易所公告暫停交易，大飲日前主動停止委任原簽證會計師資誠會計師事務所會計師阮呂曼玉及徐聖忠，並表示找到新委任會計師接手財報簽證事務後，就看財報能否及時出爐並補開股東會，其被迫下市危機就能解除。

大飲 5 月 29 日召開股東會，因出席股數僅 1.27% 而流會，大飲在同一日下午也公告，董事會決議公司朝不公開發行規劃，並授權董事長王鎮民全權處理，大飲董事長王鎮民日前交易所召開重大訊息說明時指出，下市是為了公司可能遭遇的情形預做備案，公司仍積極尋找願意簽證的會計師事務所及會計師，大飲在今天則公告，委任南台聯合會計師事務所簽證，新任簽證會計師為丁澤祥和蔡玉琴。

大飲股票已在 4 月 8 日暫停交易，若遲未能提出會計師簽證財報，最快恐於 10 月 8 日下市；大飲財報重編案，已獲金管會展延至 6 月 19 日前完成重編，日前股東會因出席股數不足而流會，必須在重編財報出爐後再次召開股東會，但目前財報出爐時間、股東會的日期翎無法進一步確定。

大飲去年土地交易案疑點中，會計師主要質疑金流合理性，及資產實際存在性，而大飲案持續延燒，檢調也開始介入調查。

目前餐飲通路，仍有大飲的蘋果西打飲料產品銷售，但大飲營收已連 9 個月呈現年衰退，前 4 月營收 1.61 億元，年減 13.37%。