外資買超金額放大到42億元 對鴻海由連14賣轉買

台股今 (3) 日是 6 月第一個交易日，仍籠罩在美中貿易衝突陰影下，但台積電 (2330-TW) 有效撐盤下，終場集中市場加權股價指數小漲 1.58 點或 0.02%，但成交值萎縮到 956.16 億元，三大法人合計買超 33.45 億元，金融股如新光金 (2888-TW)、臺企銀(2834-TW)、永豐金(2890-TW) 等，成外資買超重要標的。同時，今天外資對鴻海 (2317-TW) 則由連 14 賣轉為買超 5595 張。

台股集中市場自營商賣超 4.01 億元，投信賣超 5.11 億元，外資及陸資買超 42.57 億元，值得注意的是，新台幣兌美元匯率今天以 31.503 元作收，升值 1.09 角，成交金額達 10.39 億美元。

期貨市場方面，外資在期貨市場期貨淨多單口數小增 310 口，多單留倉口數為 44409 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為聯電，其次是新光金、臺企銀、永豐金、台泥、台新金、元大金、華南金、台積電、鴻海；今天外資在集中市場賣超較多的個股為欣興、英業達、友達、華新、華新科、中石化、東元、台化、臻鼎 - KY、國喬。

今天投信在集中市場買超較多的個股為台肥、臻鼎 - KY、台灣高鐵、立積、健策、微星、聯發科、瑞昱亞泥、矽創。今天投信在集中市場賣超較多的個股為長榮航、南電、聚陽、欣興、聯詠、台表科、智邦、國喬、緯穎、元翎。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為新光金、華新、和鑫、兆豐金、台泥、台灣高鐵、和桐、京元電、彩晶；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為宏達電、元大金、鴻海、晶電、群創、華邦電、南亞科、瀚宇博、中壽、上銀。

今日台股盤中新台幣升值，證券分析師張陳浩指出，5 月以來外資不斷賣超台股匯出資金，台幣也急貶，最要留意的是匯率止貶、與外資匯入的反攻信號，今日外資延續上一交易日的買超腳步，是重要訊號之一，預估未來台股指數轉在 10500 的上下 150 點震盪。