華為風暴橫掃台股外資大砍台積電、鴻海 三大法人賣超台股132億元

華為風暴橫掃台股，台積電與鴻海成外資砍殺標的，大盤今 (23) 日帶量下殺重挫 148 點，收在 10308.37 點，成交量 1177.46 億元，三大法人賣超 132.73 億元。

三大法人今天全部站在賣方，外資與陸資賣超 110.24 億元、自營商賣超 14.04 億元、投信賣超 8.43 億元。

外資賣超標的包括：富邦 VIX(34603 張)、台積電 (26886 張)、鴻海 (20084 張)、元大台灣 50(15651 張)、旺宏 (8951 張)；買超前五大分別為：元大台灣 50 反 1(28639 張)、聯電 (9920 張)、兆豐金 (9673 張)、欣興 (6398 張)、亞泥 (6099 張)。

自營商賣超前五大分別為：元大高股息 (29711 張)、富邦 VIX(28950 張)、元大 S&P 原油正 2(13143 張)、元大台灣 50(4041 張)、元大滬深 300 正 2(3207 張)；買超前五大個股為：元大台灣 50 反 1(7417 張)、國泰台灣加權反 1(3713 張)、彩晶 (2953 張)、富邦上証反 1(2107 張)、南亞 (1986 張)。

投信賣超前五大分別為，南電 (6515 張)、開發金 (4029 張)、欣興 (3701 張)、日月光控股 (2513 張)、奇鋐 (2414 張)；買超前五大為，冠德 (2200 張)、第一金 (1230 張)、上海商銀 (629 張)、台塑 (620 張)、兆豐金 (490 張)。