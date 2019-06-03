烏雲罩頂！郭明錤：手機COF產能恐過剩

今年產業情勢大好的 COF 產業，今 (3) 日被中國天風國際分析師郭明錤潑一盆冷水。郭明錤發表最新報告指出，受到美中貿易衝突影響，今、明兩年手機薄膜覆晶封裝 (COF) 產業恐將面臨結構性變化，產能過剩問題浮現。

(圖片: AFP)

郭明錤預估 2019 年 Android LCD COF 手機出貨量可能只有 9000 萬～9500 萬支，大幅低於市場共識的 1.6 億～1.7 億支。

他表示今年全球 Android LCD COF 手機出貨可能低於預期約 45%，主要基於下列因素：

華為中階機型大量採用 LCD COF 設計，而美國出口禁令將使華為非中國市場的中低階機型影響最重。

中美衝突拖累全球經濟，所以今年下半年手機整體需求可能略低於預期。

因需要設計客製化零組件能力與成本較高，因此華為以外的 Android 品牌採用 LCD COF 的進度恐不如預期。

至於明年，郭明錤也認為手機 COF 需求會進一步下滑，主要在於明年新款 iPhone 將以 COP 與 COG 為主，因此 2020 年韓國手機 COF 廠商 (Stemco、LG Innotek) 產能將大幅釋放，導致手機 COF 產業價格出現競爭。

同時，根據天風證券最新調查，未來 1 年 Android 的 LCD 新設計主流將是打孔螢幕，而非 COF 全螢幕。最後，則是就算華為沒有遭受到美國封鎖，明年的 LCD COF 滲透率成長空間也有限。

此外，郭明錤進一步點名會受到負面影響的 COF 供應商包括：頎邦、易華電、Stemco 與 LG Innotek。

首先，頎邦為華為 TDDI 後段制程 (60%) 與 COF (10%) 供應商，也是 iPhone XR TDDI 後段 (100%) 與 COF (100%) 供應商，其可能面臨的不利因素：

今年下半年 Android TDDI 與手機 COF 出貨不如預期。

整體 TDDI 單價下滑。

明年失去新款 iPhone TDDI 與 COF 訂單。

其次，易華電為華為 COF 供應商 (90%)，其可能面臨的不利因素：

今年下半年手機 COF 出貨不如預期。

明年手機 COF 需求衰退。

明年面臨手機 COF 價格競爭。

最後，Stemco 與 LG Innotek 為 OLED iPhone COF 供應商 (比重分別為 60% 與 40%)，這兩家公司可能面臨的不利因素：