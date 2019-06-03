壽險與避險資金挹注 台灣債券ETF規模衝破200億美元

台灣債券 ETF 在壽險資金挹注下帶動資金規模快速竄升，統計至 5 月底，台灣債券型 ETF 資金規模已達 222 億美元，資產規模位居亞洲市場之冠，彭博大中華區總裁黃儀全 (Ee Chuan Ng) 表示，ETF 債券可分散投資風險且投資成本低廉，加上退休需求增加，可望推升債券 ETF 成長。

彭博 2016 年併購巴克萊時，同步買下巴克萊債券指數與策略指數，彭博今 (3) 日舉行記者會，說明指數業務發展與 ETF 趨勢，黃儀全認為，ETF 固定收益可分散投資風險且投資成本相對低廉，加上收益穩定與投資標的廣泛，吸引資金進駐。

黃儀全指出，5 月美中貿易戰升溫以來，資金紛紛從股市撤出轉進債券，去年底台灣債券型 ETF 資金規模 122 億美元，在壽險資金追捧下，今年 5 月底債券 ETF 資金規模已達 222 億美元，成長力道不容小覷。

根據統計，全球 ETF 追蹤資產規模高達 4642 億元，在 79 檔固定收益的 ETF 數量中，彭博指數檔數就有 43 檔，為擴增 ETF 資產規模，彭博指數公司也將人民幣計價的中國公債與政策性銀行債列入全球綜合指數，從今年 4 月起分 20 個月，階段式的將人民幣納入指數，預估完全納入後，中國在全球綜合指數占權重筆可達 5.81%。



