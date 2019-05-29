貿易戰紛爭 三大法人賣超58億元 外資、自營大買富邦VIX

美中貿易戰歹戲拖棚，削弱投資市場信心，台股今 (29) 日靠內資撐盤，終場小跌 10 點作收，守住半年線，三大法人合計賣超 58.35 億元，不過外資與自營商不約而同鎖定富邦 VIX，合買逾 8 萬張，避險意味濃厚。

三大法人中僅自營商小幅買超 3.39 億元，外資賣超金額達 60.45 億元，投信也順勢調節賣超 1.29 億元。

外資買盤今天大舉湧入避險標的，敲進富邦 VIX 高達 4.7 萬張，因應美中貿易戰對電子、半導體等股衝擊，資金持續轉進金融與傳產，包括台灣高鐵 (5469 張)、第一金 (5262 張)、裕隆 (4699 張)、欣興 (4641 張) 等，皆為外資買盤鎖定標的。

外資賣超前五大股，主要集中電子、擁有壽險子公司的金融股為主，包括群創 (25054 張)、元大扈深 300 正 2(18334 張)、友達 (14226 張)，兩檔金融股也有超過 1 萬張的賣單，分別是開發金 (13220 張) 與新光金 (12121 張)。

自營商同樣鎖定避險標的，大買富邦 VIX(32875 張)、元大台灣 50 反 1(15584 張)、元大上證 50(3101 張)、元大滬深 300 正 2(1996 張)、鴻海 (1794 張)；賣超前五大，元大高股息 (11895 張)、元大 S&P 原油正 2(4031 張)、元大台灣 50(1312 張)、台泥 (1279 張)、國泰中國 A50 正 2(1265 張)。

投信買超前五大則是：遠東新 (1553 張)、健策 (1131 張)、世芯 - KY(868 張)、佳世達 (677 張)、復盛應用 (614 張)；賣超前五大為，聯詠 (1000 張)、台光電 (985 張)、元大台灣 50(800 張)、台郡 (792 張)、致伸 (790 張)。