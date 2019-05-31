【華冠投顧】幸運星-果然跌深反彈+遍地開花……好不熱鬧啊！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3406 玉晶光、3105 穩懋、6462 神盾、3037 欣興、2888 新光金

大陸不封殺蘋果並保障外企在大陸權益，配合零售業者的財報利多，昨日道瓊漲 43 點，費半漲 0.74%。儘管盤後美股期貨電子盤因為川普表示「不解決偷渡問題，就提高墨西哥輸美商品關稅」而重跌…… 台股果然如幸運星老師本週預言「利空鈍化」演出跌深反彈 + 遍地開花大漲百點的精采人工盤大戲。控盤者拉動跌深權值股如 3008 大立光、2330 台積電、2317 鴻海、2382 廣達、3711 日月光投控、2408 南亞科、2327 國巨、4938 和碩、3481 群創、2454 聯發科、2888 新光金等，帶動許多個股一起跌深反彈！！遍地開花收盤大漲 115 點，成交量放大為 1,240 億，週 K 收紅終止連三黑。OTC 則在 6488 環球晶、5274 信驊、3105 穩懋、6147 頎邦、6188 廣明、6462 神盾、5347 世界等個股跌深反彈帶領下，站上十日線，收盤大漲 1.28%，成交量為 277 億。今日跌深反彈 + 遍地開花…… 好不熱鬧啊！！上漲家數達 1,031 家。

強勢股有 1526 日馳、3406 玉晶光、8016 矽創、6230 超眾、2405 浩鑫、5269 祥碩、2377 微星、3169 亞信、3037 欣興、3653 健策、3324 雙鴻等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。