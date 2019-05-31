【運達投顧】6月台股重點分析

◆盤勢分析



中美貿易戰讓台股在 5 月份大跌了 870 點，本週三指數破半年線後開始出現下影線，今天收月線指數在月線上留出超過 200 點的下影線，6 月份的台股是否有破底翻的機會？ 6 月蕭春源分析師的觀盤與操作重點分析如下：

1.5 月中我們分析台股這一波的上漲時間點會落在月底，這幾天也看到跌深反彈超過 200 點，6 月份台股是否會有明顯的攻擊機會重點仍須留意陸股的表現， 5/17 我們就陸股的分析說明陸股會領先台股先挑戰月線，結果本週陸股也如預期的站上月線，這代表陸股已經領先完成底部，就月線的成本來看今天起已經來到這波 5 月份的低檔區，所以 6 月份的陸股下一關將是挑戰區間盤的高點 5/17 的 3096 點，若 3096 點可以站上代表陸股將開始走波段攻擊且月線會開始翻揚，這對台股 6 月走攻擊是一大利多，所以 6 月台股的攻擊指標在陸股的前高是否可以先站上。

2. 就籌碼面分析：外資從 5/6 起現貨總賣超高達 1562 億已經將今年的買超幾乎都賣掉了，所以就現貨市場的賣壓來看 6 月份會減輕很多，外資這一波五月份在期貨的操作都是賠錢的，所以摩台結算後會有新的佈局，摩台昨天結算後新倉約 22.8 萬口，台指期多單目前約 4.4 萬口，近日說明 6 月期貨結算在 6/19 還有兩週半的時間，近期外資不急著增加期貨多單，下週起進入 6 月份要開始留意當外資期貨多單增加來到 5 萬口以上時，則是為 6/19 台指期結算拉高做準備。

3.6/19 台指期結算若要拉高也須搭配台灣 50 的走勢，就台灣 50 的技術面來看也是守穩半年線，而月線的成本大約 9 個交易日後開始降低將有利台灣 50 挑戰月線，以時間點來看大約在 6 月上旬附近，再配合台股的技術面來看，指數這三天大漲超過 200 點又站回道年線之上，可見指數從 5 月中來走區間的盤局並沒有改變，目前指數離月線只差約 70 點左右，就月線成本來看一週後開始扣低，台股挑戰月線以時間點來看大約也是在 6 月上旬附近，所以指數攻擊前會先以個股表現為主。

4. 台股在 6 月上旬後會有攻擊機會，因此在 6 月上旬前則是有利個股跌深反彈反覆區間打出底部，上週我們就多方結構做過說明：(1) 台股要止穩權值股須止跌指標是 2330 台積電、2317 鴻海；(2) 低位階且低本益比的個股會有法人低接的投資買盤，指標在矽晶圓與被動元件；6 月上旬後指數會站上月線走攻擊，這裡一定要有具權值的個股來帶動，以鴻海這三天的上漲就幾乎創約 10 天的高點來看，個股反覆區間留意一根紅 K 就會脫離底部，所以針對低檔低位階的個股會有法人的投資性買盤進場，因此這裡要把握個股的低接坐轎機會，以免當 6 月期貨拉高結算再進場者又犯了追高的毛病。

※以上內容由 運達投顧 蕭春源分析師 整理提供。

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。