【華冠投顧】多頭如期逆勢完成「破底翻」型態 反擊好戲繼續唱 下周「喝了再上」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昇楷於 5/23 盤後分析文提過「本波利空來得太突然，很多主力於高檔根本來不及跑，加上 5/14 開始又有大咖不斷進場承接外資倒出來的籌碼，根據歷史經驗，一旦多頭重掌控盤權，很容易衍生報復性反彈走勢」。

前天 (5/29) 大盤破底，但昇楷提醒「明天 (5/30) 為摩台期結算日，時間波將開始進入有利多方做反擊的時間，搭配 KD 與 RSI 等技術指標開始出現底背離訊號，關鍵時刻別打瞌睡」。

昨天如期拉出長紅棒，昇楷再次提醒「台股於利空下逆著國際盤拉出 "晨星" 轉折型態，雖然上攻無量可能讓市場不以為然，但不到千億的紅Ｋ棒卻能完全吞噬掉 5/28 當天 1529 億的黑Ｋ棒，套牢壓其實不大，或者說根本還在特定防守買盤的防守成本之下，反彈不會只有一日行情」。

這一週多以來的沙盤推演，從這兩天的盤勢得到驗證，今日台股連續第三天強於國際股市，終場大盤 + 115 點一舉突破年線並直接封閉 5/23 空方缺口，OTC 指數 + 1.29% 重上半年線。

昨日大盤「晨星」Ｋ棒轉折讓短線轉由多方控盤，今日進一步擴量走出「破底翻」型態，短短三天高低差逼近 300 點，多頭拉得又快又猛，恐怕很多好朋友都沒能來得及跟上，不過別氣餒，下週還有好機會。

基於幾個因素，下週短線將可能稍事休息整理：(1) 下彎角度陡峭之月線蓋頭，直接衝關有難度；(2) 國際股市表現甚弱，外部條件配合不上。然而台股既敢逆勢扭轉結構，控盤者自然不會拿肉包子打狗，況且從 5/14 大咖開始進場狂收外資籌碼以來，整體成本大約落在年線附近，目前還不算拉開成本，因此反彈波不會很快結束，大盤休息整理反倒是提供承接好股的好機會。

＜操作策略＞

本月上旬昇楷之操作策略成功避開台股急跌段，並自 5/14 開始鎖定潛力股布局，主要著重在『運動大聯盟』、生技... 等族群以及部分單兵突破股。

這兩天台股狂飆猛漲，為因應強勢股開始輪動，操作上除了這兩天於低檔佈局的新股之外，開始針對先前卡位的個股陸續收割戰果。像是之前送給大家的【安打安打全壘打】之《 (日正當中) 6143 振曜 》，於昨日創今年新高價，獲利先放口袋；上週二 (5/21) 分享的《(屠龍刀)3083 網龍》，昨日法說會放利多，早盤衝到今年新高 60.5，一樣獲利先放口袋。

短線台股若轉為震盪，可鎖定本波隨勢修正的 5G 概念股當中有些次族群已浮現買點，另部分生技、遊戲股亦值得留意。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，由於中國表達不會透過制裁蘋果來反制美國，蘋概股由三王領軍拉抬，《3406 玉晶光》、《3105 穩懋》、《3037 欣興》、《2439 美律》... 聯袂大漲；國際電腦展 5G 成焦點，相關概念股輪動到 5G 散熱模組之《6230 超眾》、《3324 雙鴻》、《3017 奇鋐》... 等；被動元件族群亦由指標股帶動反彈，但三巨頭中除《2327 國巨》之外，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》尚未重上五月中下旬之整理平台，待三巨頭同步走出 "破底翻" 型態，整個族群才有充分轉強機會。

今日大跌個股不多，受到美國將對墨西哥商品課稅衝擊之相關概念股《6669 緯穎》、《3231 緯創》... 等較為弱勢。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。