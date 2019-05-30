LINE Bank將以三大優勢 強化反洗錢、金融犯罪防制

台灣連線商業銀行（LINE Bank）籌備處執行長黃以孟今 (30) 日分享 LINE Bank 將以三大優勢，運用創新科技與跨界資源，在推動普惠金融的同時遵守「負責任的創新」，創造安全又便利的「全民銀行」，以期建立一個金融犯罪整合管理的平台，達到反洗錢、金融犯罪防制，並首度公布 LINE 全球資安聯防數據。

金管會可望於 7 月底完成純網銀申設審查，並公布 2 家出線者名單，而純網銀的資安、防洗錢機制也備受矚目，黃以孟表示，面對日新月異的金融犯罪，純網銀必須結合最新科技，利用多重的資料源整合資料庫，以創新的手法結合人工智慧、機器學習、導入機器人自動化流程，在反洗錢、反資恐、反武擴、反欺詐等議題做到最佳防衛，而 LINE Bank 有三大優勢，可以打造負責任的全民銀行。

優勢一：運用創新科技 導入即時、精準的風險管理平台

黃以孟表示，未來 LINE Bank 會導入「金融犯罪風險整合管理平台」，透過智慧分析、風險案件管理、統一資料管理，經過預防、偵測與調查三步驟，做到交易監控、即時名單檢核與掃描，以及客戶盡職調查。

人工智慧與機器學習：以客戶盡職調查為例，LINE Bank 將結合人工智慧與機器學習，運用大量的外部風險資料，並同時對既有或新客戶進行即時、不斷點的 KYC（Know-Your-Customer），確認用戶的風險輪廓並建立靈活、多維的風險評級。

在交易監控上，也會透過智能學習針對用戶的過往行為分析、預期行為分析、身分配對、分群剖析、關注分類等，對帳戶及交易持續監控、精確預警，即時做到防制金融犯罪。

在洗錢防制上，LINE Bank 將從盡職調查、名單過濾、交易監控、交易報告，建立一個客戶全方位單一視角的洗錢防制，透過動態的評分模型做到動態持續、涵蓋關聯性的反洗錢偵測。

模型化詐欺偵測指標：在反詐欺與反舞弊面向，LINE Bank 將會透過模型化詐欺偵測指標來監測可能的詐欺或舞弊。未來消費者在純網銀的交易絕大部分會透過手機進行，因此對於手機活動的模型化詐欺偵測指標就更形重要。例如以地理位置的智能監控，包括：新區域的異常活動、Cell IP 與 GPS 不匹配、不可能於短時間內完成的移動旅行 / 地理位置、來自新國外地區的異常活動等等，都是預警詐欺的偵測指標。

優勢二：匯聚跨國資源 共享頂尖團隊、技術與情報

LINE 全球資安聯防：LINE 的全球資安聯防會是 LINE Bank 的重要後盾，透過在地監控、跨國支援、環球情報，聯手抵抗可能的資安挑戰。目前 LINE 集團擁有超過 11 項資安專利技術，全球資安中心有近 80 位成員，每日防禦攻擊數超過 230 件，每日與生態圈共同監控情資分享數更超過 4000 件，「全球聯防」會是 LINE Bank 未來的資安優勢。

24 x 7 不間斷資安監控：內部資安團隊全天候 24 小時不間斷進行系統監控與回報，針對弱點即刻修補；並運用 LINE 集團資源，獲得來自日本、韓國之資安資訊，隨時補強資安設備措施；LINE Bank 比照 LINE 累積的資安防護經驗，建置高規格的安全數據環境與全方位防護架構，打造堅實的安全金融服務。

優勢三：用戶視角出發 攜手促進社會正向發展

全民銀行促進社會發展：LINE Bank 透過純網銀降低金融服務門檻，擴大金融服務的包容性 （inclusiveness），進而能夠達成「普惠金融」的願景。而隨著純網銀能服務更多的客戶，客戶取得貸款之後也逐步成為「有責任的人」，進而對社區、社會與經濟發展有貢獻。

個人信用意識教育：在用戶意識上，LINE Bank 也預計在台推出信用評等機制 LINE Score，讓用戶可透過每一次和 LINE 的互動、在 LINE 生態圈的活動、以及朋友圈累積而得的「信 LINE 分」，讓用戶可憑信用分數享受到應有的金融商品與服務，並在過程中促使用戶瞭解信用分數的重要性，教育用戶對個人信用的意識與重視。

黃以孟表示，LINE 每天處理超過 260 億則的訊息，具備承載大流量的安全能力與資安技術，而 LINE Bank 將運用總部資源，利用創新的思維，與在資安、大數據、人工智慧、金融科技各領域的領先技術，以及精準的用戶觀點作為後盾，在台導入創新科技與跨界合作，不斷深化已在台落地的資安技術，並秉持合法合規處理及儲存用戶個人資料的原則，最終要為 LINE 用戶帶來更便利與安心的創新金融服務，拉近用戶與金融服務的距離。