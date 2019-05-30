〈台北5G高峰會〉5G釋照若頻譜取得上限訂100M 遠傳、亞太電憂恐「三大殺兩小」

台灣 5G 即將釋照，針對政府可能計畫定 100M 為頻譜取得上限，鴻海 (2317-TW) 集團副總裁、亞太電董事長呂芳銘今 (30) 日表示，此舉恐演變成中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 等三大電信，殺掉兩小業者亞太電 (3682-TW) 與台灣之星的局面。遠傳總經理井琪也表示，若頻譜上限 100M，就是不要小業者存活。

據了解，NCC 規畫首波 5G 頻譜，其中全球主流 5G 頻段 3.5G 中頻段將釋出 270MHz 頻寬，28G 高頻段將釋出 2500MHz，1800MHz 則將釋出 20MHz，作為加強覆蓋的搭配頻段。

呂芳銘及井琪今日出席「台北第六屆 5G 國際高峰會」，被問到政府可能開放取頻譜取得上限 100M，雙雙認為，中華電一定會將 100M「拿好拿滿」。

呂芳銘表示，270M 裡面有些有衛星干擾，不夠乾淨，真正乾淨又好的頻譜有限，如果取得上限是 100M，只能說「三大也不是吃素的」，但亞太電也一定得拿到 3.5G 的頻譜。

井琪則認為，發揮 5G 特性最好的是 80M 至 100M 的連續頻寬，若三大電信各拿 80M，剩下兩家小業者只能瓜分 30M。且若取得上限 100M，競爭會更加激烈，可能導致標金墊高，導致電信業者耗費更多成本。