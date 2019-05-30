〈貿易戰鴻海遇逆風〉呂芳銘：3000億美元關稅反應時間短衝擊較大 5G可能發展2套標準

鴻海 (2317-TW) 集團副總裁、亞太電董事長呂芳銘今 (30) 日表示，貿易戰對鴻海集團真正的影響，是在後面的 3000 億美元，能反應的時間太短。至於華為遭圍堵，他認為會導致 5G 出現 2 套系統標準，但對 5G 發展或是手機硬體，不會有太大的影響。

呂芳銘表示，美中貿易戰真正影響的不是今天的 2000 億美元，因為當時有延期，給大家反應的時間，但 3000 億美元商品「包山包海」，導致供應鏈可以反應的時間較短，勢必會造成影響。

呂芳銘指出，鴻海因應後面可能面臨的加稅，也規劃把上海、天津的網通產線移回高雄生產，但蓋廠不是說明天就能蓋好的，2 個月找地已經算快，後續還有審核、環評等程序，這都得按程序走。

至於華為遭各國圍堵，外界關注對 5G 發展造成的影響，對此，呂芳銘認為，可能會出現「一個世界，2 套系統」的狀況，不過他也指出，2 套系統其實不會對手機等硬體製造造成影響。

呂芳銘解釋，目前中高端的手機支援多系統，會受影響的只有區域性的低端手機，且 4G 之前也出現過多個系統的情況，都有相關的解決方案，以汽車為例，台灣是左駕、日本是右駕，但裡頭的零件、設備都是一樣。

不過呂芳銘強調，5G 發展最好還是一個開放的標準系統，對台廠來說會有比較大的商機。