殖利率跌不停 日央行可能出手削減購買長債規模

在投資人尋求貿易戰避風港的風潮下，全球公債殖利率周三全面下滑，日本 20 年期公債殖利率下跌至 0.30％，為 2016 年 8 月以來的最低水平，市場預期日本央行可能在六月再次削減債券購買規模。

20 年期日債殖利率跌至 2016 年 8 月以來的低點。(來源：Bloomberg)

三菱日聯證券市場經濟學家 Naomi Muguruma 表示，日本央行周五的月度計劃中可能削減 10 - 25 年期債券購買目標的規模。如果殖利率未停止下跌，則會減少其操作的買盤。

日本央行先前表示，債券殖利率過度下跌，將會導致金融體系的副作用。

美中貿易緊張局勢升級，全球經濟成長步履蹣跚，本月政府債券需求激增，導致全球殖利率下滑，10 年期美債殖利率 4 月中旬以來下跌超過 30 個基點，來到 2.26％；澳洲和紐西蘭的同期公債殖利率均跌到歷史新低。

日本 10 年期公債殖利率仍低於零利率目標，日本央行在 4 月已第二次改變其月度債券購買計劃，為其在 5 月減少購債規模鋪路。周五將公布 6 月購債計畫，預期在 10 年期日債跌到 2016 年 8 月以來低點後，勢必將減少購債規模。

日本生命保險 (Nippon Life Insurance）利率和市場主管島村聰（Satoshi Shimamura）則認為日本央行將持續抱持謹慎態度，在央行重申其年度購債目標為 80 兆日圓（約 7320 億美元）購買債券後，沒有理由進一步削減購債規模，同時日本央行也會注意到削減購債規模對日圓的影響。

在美中貿易戰升級的陰霾下，具避險地位的日圓本月以來上漲約 2%；而在日本央行 2 月和 4 月減少購債規模時，日圓兌美元則出現下跌。