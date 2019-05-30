【撰文／陳子榕】

雲端運算、機器學習時代到來，愈來愈多裝置採用 AI 應用，特別是行動電子裝置必須仰賴更高的資料中心處理能力，牽動網路與硬體的升級變革，網路升級支出未來三年以 28％年複合成長率高速增長，占相關大廠整體資本支出比重由 2018 年的 14％，提高為今、明年的 16 與 18％，顯然地，400G 的數據傳輸速度已不再是奢侈品，而是必需品。

印刷電路板產業自去年第四季起至今年年初，產業一波的保守聲浪，在中美貿易戰、欠缺消費性電子銷售熱度的同時，對今年的看法偏向謹慎態度，惟獨銅箔基板產業相對具亮點，在 5G 題材的支撐下，看好未來 5G 應用需要的高頻高速、低損耗等材料產品，可望帶來高成長的機會。

5G 等市場應用在伺服器、基地台、網通設備等則將銅箔基板產品推進到高階的一塊市場，高階產品無論要求的技術難度，信賴度高，客戶驗證時間長，也因此限制供應商數量，另一方面，5G 應用需要的高頻高速材料，生產速度慢，化學反應時間長，每時間單位內產量比現在產品少，間接限制產品的供給量。

且市場隨著應用多元變大，在 5G 應用下，傳輸速度百倍成長，相關材料需求量將是現在的 5 倍，銅箔基板可望回溫。

台燿 EPS 1.54 元，優於市場原先預期

台燿 (6274)4 月營收 15.1 億元，月增 6.63％，較去年同期衰退 3.89％，但仍寫下近 7 個月新高，首季稅後盈餘 3.8 億元，年減 4.8％，EPS 1.54 元，優於市場原先預期，毛利率則達 24.4％創高，展望第二季，台燿可望受惠於高階產品需求維持強勁成長，伺服器等網通產品逐季增溫，中低階產品出貨轉強，帶動稼動率上升，且公司因應 5G 市場所需，已分別在新竹和常熟擴充產能，預估新產能將在第三季陸續有所貢獻。

日系外資給予買進評等

台燿高頻高速產品的比重較高，應用在 Server / 基地台 / 網通產品為主，台燿目前生產基地在台灣新竹、大陸中山以及常熟廠，今年將在新竹廠以及常熟廠擴建新產能，由於 5G 基地台初期單量還不多，台燿可憑藉網通、伺服器技術領先而受惠，此外該公司為擴充產能已分別在新竹和常熟擴產，也在新廠增設高階產線，有助於提高生產效率。

來源：《萬寶週刊》 1335 期

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