年輕工程師夢想買房 買儲蓄險存頭期款 卻離目標越來越遠

撰文: 李亞珊

身著正式西裝，襯托出穠纖合度的瘦高體態，擔任軟體工程師的泰諺這麼分析自己：「可能因為是金牛座，我天生就喜歡存錢。」談起理財的經驗，泰諺笑說，他從小就是個存錢狂，只要身上有零錢就會存起來，他認為物品能用就好，並不會特地購買高檔貨，所以存錢對他來說從來就不是件難事。長大後，泰諺慢慢對理財產生興趣，當他了解財務自由的可貴時，就積極尋找資源，想及早實現這個願望。

泰諺說，雖然他熱愛存錢，但也知道若僅把錢放在銀行裡，資產增加的程度很有限，甚至還會遇到通貨膨脹的問題，「如果只有依賴本薪來存錢，能夠存到的積蓄不多。」有了創造被動收入的觀念後，泰諺更積極地尋找投資理財的課程，利用下班後的時間充實自己。

不追求短期獲利

只想穩穩賺被動收入

深諳自己是穩健性格的泰諺說，在學習理財的過程中，他雖然會研究各種投資策略，但只想要使用能穩定獲利的投資工具，「我認為自己很不適合操作股票，因為無法承受大起大落的股市行情。」除了個性，如果需要花費太多時間做投資，也不是他想要的理財方式，他說，不耗時、又能維持穩定獲利的投資，才是最適合他的被動收入。

許多人都想要快速累積資產，靠投資賺到比薪水更高的報酬，但泰諺不想要這麼做，他認為，即使如此能讓錢短時間內變多，卻不能長久。「生活不是為了錢，而是因為有目標才活著。」秉持著這種信念的泰諺說，其實他沒有遠大的人生願景，只是嚮往能財務自由，買一間自己的房子，又沒有金錢上的後顧之憂。

雖然工作繁忙，泰諺依舊會安排好休假行程。喜歡進修的他舉例，即使有人認為 3 萬元的證照課程很昂貴，但對他而言，這也是一種投資，既能充實自己的工作技能，又可以涵養內在，只要肯學一定會有收穫。

來源：《Money 錢》 2019 年 6 月

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