〈書摘〉何謂「個資狂熱分子」？數據和你之間的關係正悄悄改變

隨著科技進步，人們有越來越多方式可以從數據上了解自己的行為，從跑步軌跡到手機使用時間，科技協助記錄我們的日常行為，隨著數據堆疊，經常帶給人們一種滿足與成就感，人們已經跟「數據」建立起前所未有的私密關係。

以下內容摘錄自《未來十年微趨勢》

閱讀時間約 7 分鐘

個資狂熱分子

一種很有意思的新消遣取代了體重計：有越來越多人利用科技蒐集每一分鐘的個人數據，監督自己身體的一舉一動。《紐約客》的幽默作家塞德里（David Sedaris）如此形容他對全新的運動手錶 Fitbit 的著迷：「剛開始使用的前幾週，每天結束後我回到飯店，要是發現那天總共走了 12,000 步，就會再出門補個 3,000 步。」為何要補這 3,000 步？「因為，我的 Fitbit 認為我可以做到更好。」他解釋著。

個資狂熱分子是新一代的華爾街交易員，展現另一種的資料上癮。當一個人的生活只圍繞著數據資料打轉，得到的數字便會讓他產生飛上天際或跌落谷底的想法，更有可能變成一種著迷。後來我才知道，原來塞德里不是唯一中了自我監督之癮的人。

根據最近一份對美國人抽樣調查的哈佛—哈里斯民調，有逾四成的人追蹤至少一項個人健康數據，例如步行數或心跳率。男性追蹤健康的比例高於女性，青壯年的比例又高於年長者。都市地區的年輕人最可能是元凶，鄉下地區的年輕人則最不可能。會追蹤個人健康數據的人當中，58％使用手機，28％使用手錶，有 19％使用 Wi-Fi 連線的體重計，35％的人則是使用其他裝置。（其中一些應答者明顯同時使用幾種不同裝置。）

Fitbit App 圖片來源 Shutterstock

我們不僅記錄步數或體重，日常生活中大大小小的事幾乎都能計算測量，例如：健康、心情、睡眠、開銷、經期、食物攝取、症狀、治療、尿布遞送、披薩外送、空間活動、社群網站、成癮症等，可能性實在無窮無盡。

看太多電視？記錄下來吧。擔心你的精子數量？追蹤一下。憂慮未來的傷害預防？害怕可能長腫瘤？這些都可以利用數據監督。

但我們是否被數據矇騙了？這其中潛藏一個黑暗面—個資追蹤可能成癮，人們自我追蹤的做法也可能極端，而結果（例如記錄步數）卻不見得足以說明一個人的健康是否有所改善，也可能只是浪費時間或導致強迫症上身，甚至可能促成非常不健康的行為。

根據《臨床睡眠醫學期刊》裡的一份全新研究發現，睡眠追蹤器其實對健康沒好處。參與者可能太在意自己有幾個小時的睡眠時間，最後本末倒置，反而不成眠清醒地躺在那算著數字。此外，研究更說，使用追蹤器並無法精準衡量一個人的睡眠結果。實際上，自我追蹤可能會導致更惡劣的睡眠品質，產生更多噪音，讓人時常虛驚，休息變得更少。

最早發明出「自我量化」（the quantified self，簡稱 QS）這個名詞的《連線》雜誌編輯蓋瑞．沃夫（Gary Wolf）和凱文．凱利（Kevin Kelly）描述人們可能妄下結論，只注意持續自我追蹤的負面效應。沃夫在 2010 年的一場 TED 演講中，提供一個截然不同的觀點，他說：「我們知道從事廣告、管理、經營、搜尋時數字對我們大有幫助，但當我們沉思、學習、記憶、想要獲得進步時，數字也對我們有用…… 雖然大多人只把這些工具當作指出問題的窗口，其實它們也能鑽進人的內在，變成自我發掘、自我意識、自我進步、自我知識的鏡子。」

自我量化信徒相當同意這個說法，事實上他們會聚集在大型會議上，參加者多達幾千人，活動甚至擴展至全球，超過 30 個國家、100 多個團體，主題包括 GPS 定位追蹤、DNA 定序、體內化學物質讀數、個人基因體定序、行為監督、位置追蹤、非侵入性探測等。他們也會分享資源和影片，探討新推出的優秀科技，內容不勝枚舉。

當然，宅味十足的生物統計裝置能當作自我認識的方法，幫助追蹤睡眠呼吸中止症或每日卡路里攝取量，但這些個資狂熱行為有個不可思議的現象，那就是雖然有越來越多消費者擔心各產業的資料探勘和大數據追蹤，但許多人似乎更是心甘情願和任何有興趣知道的人分享他們的個資。例如：他們會在醫療社群網站 PatientsLikeMe 和 CureTogether 上提供自己的健康症狀和療法、在 Spotify 上分享歌單和他們聆聽某首歌曲的次數、在多到不勝枚舉的 app 上分享他們晚餐攝取的卡路里數字。健身中心 Orangetheory Fitness 和 CrossFit 會在健身房的螢幕上公布會員的運動成果，激勵會員再接再厲。衛星導航追蹤 app Strava 蒐集你去過的地點，再把資料賣給城市規畫師，Ototo 則是把資訊賣給大眾運輸公司。

就當我們仍在個人與公開資料間尋覓微妙的平衡點時，記錄、追蹤及分享的裝置仍被大量搶購。2015 年由 Under Amour 以 4 億 7,500 萬美元買下的 MyFitnessPal，共擁有 1 億 6,500 萬名使用者。Lose It ! 在 2014 年聲稱有 1,700 萬名使用者。三星最近申請專利，在手機裡裝設體脂肪感應器，已有一堆人排隊等著搶購。經期計算 app Clue 在全球也有超過 250 萬名用戶。

在有關自我追蹤熱潮的所有憂慮之中，大數據資料庫遭到擷取濫用的擔憂恐怕是最受矚目的一個。只要裝設製造經費不到 1 美元的感應器，整個產業便能聚集堆積如山的顧客資訊。在其他機構這麼做的同時，應該有人往後退一步，思考我們正打造出什麼樣的監視環境。地方乃至國家政府都用個資交換數據。醫院蒐集等候時間和檢查結果。企業管理營業收入、評估消費者購買的東西、審查客訴內容。幾乎所有銀行都有專給顧客的追蹤 app，PayScale 薪資調查則擁有世界最大的個人薪水檔案資料庫。不只是口袋深的大型企業，就連中小型公司和非營利組織，甚至家庭自營商店都能獲得足夠的顧客資訊，進而了解我們的習慣。

在某些產業，這不是什麼壞消息，對醫學進展更尤其如此。問問患有長期社交焦慮症或背痛問題、有 HIV 藥物疑問、帕金森氏症或癲癇情況的人就知道了。個人數據能幫助減緩症狀、記錄下警告跡象。例如：威斯康辛州的新創公司 Asthmapolis 就研發出一款名為 SpiroScout 的裝置，可以裝載在氣喘吸入器上，透過衛星定位數據，病患和醫生皆可檢查所處的環境。有了這些資訊，研究員就能加深他們對某種作物和環境狀況的了解，以及它們會如何影響肺部和氣喘患者。

黛博拉．路普頓（Deobrah Lupton）在著作《量化的自我》中，將個資追蹤者分成五派：個人使用派、共同分享派、商業推銷派、情非得已派、個資利用派。她警告，即使透過運動和節食等方式，監督可促成正面結果和動機，但準確性、一致性和持續性也很關鍵。

若想要研究個資趨勢，或許可以參考年輕世代的男女，藉此了解現況。根據 CNBC 新聞台的報導，「一份最新調查發現，美國青少年和青壯年在社群媒體上花更長時間，卻更少分享；『分享過度』的朋友讓他們心情惡劣。」報導繼續提到：「在 812 名受訪青少年和青壯年間，約有四分之三的人說，他們在社群網站耗用的時間和前一年幾乎沒有差別，然而三分之二的人卻說他們已經不像以往那麼常分享資訊。五分之四的人則抱怨同齡者分享太多資訊。」

但目前個資分享風潮仍有一群忠心的追隨者，而且這群人似乎不打算放慢他們分享情報的速度，也不會因為大數據機構將他們的個資用於自我利益而不再分享。為什麼？根據杜魯門州立大學教授珍妮佛．赫斯特（Jennifer Hurst）的說法：「從社交連結以及從環境獲得正面感受的渴望，使這群人願意花這些時間、精力和犧牲。」

哈佛長期利用個人數據「罐頭」進行實驗，所謂罐頭就是人們蒐集所有活動和 app 數據的容器，罐頭內容的觀看權限則會賣給對你個資有興趣的最高競標者。如果你患有某種疾病或熱愛巧克力餅乾，某個醫學研究員或糖果製造商就有可能買下你的數據資料，而你則能把自己對個資的熱愛消遣變賣現金。這也是一種讓熱愛變得具有生產效力的做法。

未來找到某種疾病解藥的人，可能不是穿著實驗袍的研究人員，很可能是這群個資狂熱分子，在敲敲打打鍵盤間找到新發現、新療法，甚至只是紓解疼痛新方法的生活記錄方式。雖然個資的潛能很高，所冒的隱私風險也高，但隨著數據資料成為最強大的重點貨幣，我預期個資狂熱分子的微趨勢也會跟著成長，越來越多人將保留所有我們從出生到死亡，甚至死後產生的數據。

【書籍介紹】

書名：未來十年微趨勢

出版社：先覺出版社

出版日期：2019 年 3 月

【作者介紹】

馬克．潘（Mark Penn）

「微趨勢」概念的始創者，《紐約時報》稱他為「細微小事的大師」（The Guru of Small Things）。

畢業於哥倫比亞大學法學院，曾任微軟策略長，目前是哈里斯民意調查機構的董事長、數位行銷集團 Stagwell Group 的執行合夥人。過去四年來，他在哈佛大學政府學系擔任客座講師，傳授輿論民調。

馬克．潘擁有逾四十年的民調、行銷與策略的資歷，是比爾．蓋茲和英國前首相布萊爾等世界級領袖所倚賴的顧問。他也是比爾．柯林頓和希拉蕊．柯林頓參選總統時的首席策略師，以眼尖發現影響力強大的「足球媽媽」風潮，成功將柯林頓送進白宮而著名。他曾為福特、麥當勞、默克製藥等企業擔任顧問，亦接受過二十餘國政府或政黨的委託，提出政策建議。

他堅持趨勢觀察不能光靠肉眼，其趨勢報告一向以「科學、手術刀般精準」著稱，長年為《華爾街日報》《政客》雜誌和其他刊物撰稿。他的第一本書《微趨勢》甫出版即登上《紐約時報》暢銷排行榜。

梅樂迪斯．芬曼（Meredith Fineman）

FinePoint 公司的創辦人，該公司由公關公司轉型為提升領導力和職場專業能力的顧問公司，授課的重點對象是位高權重的女性，並提供媒體內容與趨勢的諮詢。芬曼擁有超過十三年的寫作經驗，經常為《哈佛商業評論》《富比世》《企業》（Inc.）《高速企業》（Fast Company）《美麗佳人》等雜誌撰稿。

【購書連結】

https://www.books.com.tw/products/0010814237