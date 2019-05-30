法人為什麼默默買健策？

【撰文／王榮旭】

中央大學公佈 5 月消費者信心調查，其中「未來半年投資股票時機」指標驟降到 60.6 點，跌幅創史上最大，股票投資信心比去年 12 月美股道瓊單月大跌 2000 多點還低，大盤從月初 11000 高檔回檔才跌 600 多點，竟然比去年 Q4 大盤大跌 1200 多點還要恐慌，是否反應過度？股市不斷歷史重演，去年貿易戰大跌，誰知道後面竟然大漲 1700 點，未來 1 個月是關鍵，美中談判代表必然在川習會前就展開接觸，不論是檯面上或檯面下，股市通常提前反應，個股又會走在大盤之前，接下來觀察重點在於台美角力是否利空鈍化，人民幣等亞洲貨幣由貶轉升，避險資金是否開始從傳產及金融流出。

5G 跌深反彈空間大

這次貿易戰再起波瀾，看似危機重重，但也蘊藏轉機，這波電子回檔個股跌幅 3∼4 成不在少數，其中不少是 Q1 大漲的 5G 概念股，如今股價壓低下來，不失為逢低佈局下半年的機會，如 5G 高頻材料聯茂 (6213)Q1 EPS 1.67 元，年增 4 成，創歷年同期新高之外，也是銅箔三雄中單季 EPS 最高，估全年 EPS 7∼8 元，這波從 112 元拉回最低跌到 80 元，本益比降回 10 倍附近，將對長線投資者有吸引力，5G 通訊是未來趨勢，美國壓制華為欲取回主導權，對供應鏈而言只是訂單挪移，總量影響有限，倘若川習會包裹華為談和，5G 概念股將成反彈急先鋒。

來源：《萬寶週刊》 1335 期

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