貿易戰結局？蘋果供應商股價現端倪：中美最終會有協議

科技股歷經艱難的一個月，很大原因是不斷升級的中美貿易戰。納斯達克綜合指數本月迄今下跌 5.8%，較同期跌幅 4.2% 的道指表現還差。

投資者顯然對中美貿易談判感到焦慮，尤其是在華為遭列黑名單之後，但如果市場真的認為會出現一個足以讓全球經濟成長脫軌的壞結果，那麼科技股應該會比現在跌得更嚴重，所以事實上跡象顯示，市場參與者總體上認為，貿易談判正進入最後階段。

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 近日報告指出，「我們對華為狀況的看法是什麼？有風險但正面。」

「美政府將華為當『戰術核武器』以期將談判拉回平起平坐的地位，基於此，我們對華為禁令的解讀是，這示意談判可能會迅速有結果。」

根據《巴倫》追蹤，自從美政府要求美企業供應產品給華為必須取得許可證以來，蘋果 (AAPL-US) 50 家以上的供應商股價下跌了 2.5%，較同時期跌幅 2% 的 Nasdaq 略微糟糕一些，這雖然不好，但以中美貿易戰全面爆發的衝擊來看，這樣的幅度並不是那麼嚴重。

Investec 資產管理公司分析報告指出，「全球半導體產量有近 10% 是華為的使用量，且華為在智慧手機和通訊設備領域具全球領導者地位，其營收超過 1000 億美元，且聘僱人員近 20 萬人。」Investec 擔心，以華為對中國科技業的重要性來說，可能迫使中國官方採取更具體的報復，例如限制美國企業在中國的銷售能力。

更甚者，摩根士丹利大中華硬體科技研究部門主管 Sharon Shih 指出，全球有 80% 以上的手機組裝位於中國，中國和台灣生產 96% iPhone 零件。如果中國設限阻礙美國企業在中國製造的能力，或阻礙美企與台灣半導體代工廠的聯繫，那麼蘋果在內的美國科技業將會感到劇烈痛苦。

這種報復對科技產業和全球經濟來說，都是災難性的痛苦。蘋果股價走跌，但自華為禁令以來，目前跌幅僅 5%，上述這些潛在的壞消息尚未反映在蘋果股價或者蘋果供應商股價上，《巴倫》追蹤的蘋果供應商股價今年迄今平均仍有近 9% 漲幅。

Ferragu 認為，今年夏季結束之前，完成貿易談判的機率達 90%。當然，Ferragu 可能錯估，投資者也可能太自滿，或許全球經濟真的因為貿易戰而向經濟衰退傾斜，然而，目前股市呈現的情景截然不同，科技股的表現顯示，市場傾向認為貿易談判將會得到解套。