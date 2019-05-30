美股盤中─經濟擔憂 債券殖利率進一步走低 道瓊大跌逾400點

美國股市週三中場下跌，道瓊大跌逾 400 點。債券殖利率再度下降，引發了對經濟展望的擔憂。中美貿易緊張升高，亦對股市構成壓力。

台北時間: 24:01

道瓊工業平均指數下跌 388.46 點或 1.53% 至 24959.31。

Nasdaq 指數下跌 95.49 點或 1.27% 至 7511.86。

S&P 500 指數下跌 33.99 點或 1.21% 至 2768.40。

美國 10 年期債券殖利率下降至 2017 年 9 月以來低點，約報 2.23%。三個月期債券殖利率則報 2.353%，大幅高於 10 年期債券殖利率，形成殖利率曲線反轉。殖利率曲線反轉被視為是經濟即將衰退的訊號。

銀行股隨著債券殖利率下跌。花旗與美國銀行股價均下跌逾 0.7%。

S&P 500 跌破 2800 點關卡，並創 3 月底以來低點。

分析師說，股市的頭部型態明顯，全球許多股市指數亦呈現頭部型態。4 月，股市漲勢廣泛，維持了上升趨勢。現在，許多地區都轉為跌勢型態，若有一個地區股市下跌，其他地區可能跟進。

交易員亦持續關注司法部，特別檢察官穆勒將發布通俄門調查報告。

自 2018 年初以來，華盛頓與北京相互對對方商品加徵關稅，對金融交易構成壓力，也壓低了企業與消費者信心。

在最近的行動中，中國威脅以稀土為武器。稀土對美國科技業與國防業至為重要。

分析師說，股市近來跌勢穩健，但並未有太多大幅走勢。其實這種情況更糟，投資人都在等待反彈，反彈却遲遲未來，這種情況像是折磨至死。