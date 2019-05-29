〈分析〉低估值、高股息率 為港股中長期投資首選

自 5 月 6 日美國宣布對中國進口 2000 億美元的商品加徵關稅後，中美貿易摩擦持續升溫，再加上戰火延燒至中國科技業，導致全球投資人避險情緒飆升，而五月初以來美國 10 年期公債殖利率已下跌逾 20 基點。

同時在 5/6～5/23 期間，全球主要股市也受到貿易戰影響而下挫，滬深 300、恒生指數、MSCI EM 跌幅均超過 8%，S&P 500 也下挫 4.2%。

(資料來源: wind) 5/6～5/23 全球主要指數表現

而以近期中美關係來看，雙方貿易摩擦緊張局勢仍將繼續發酵，市場普遍認為在 6 月底 G20 會議前，中美關係難見曙光，而這悲觀氣氛也會持續壓抑全球股市發展。

即使美國對中國加徵的 2000 億美元關稅，實際影響要 6 月後才將逐漸顯現（以 5 月 10 日離港日期為准）。但根據中信證券研判，這波中美貿易戰將對香港中資非金融企業的營收和業績成長分別帶來 2.6 百分點和 6.4 百分點的負面影響。

若未來對剩下的 3000 億美元進口產品徵收 10% 的關稅，則拖累幅度預計將分別達 3.3 百分點和 7.9 百分點。

(資料來源: 中信證券) 加徵關稅對於中國經濟和香港中資股 (非金融) 的影響

外資逃、人民幣貶

去年 2018 年 6 月後中美貿易關係急速惡化後，國際資金即出現外流，之後中美關係緩和，加上 MSCI 上調納入 A 股權重，及中國經濟好轉，國際資金又再度回流，且 11 月時人民幣也開始逐漸回升。

(資料來源: EPFR) 中國與香港國際資金流動性況, 單位: 百萬美元

但到了今年 5 月份中美關係再度惡化，且程度更甚去年 6 月，導致國際資金加速外逃，人民幣也應聲重貶。截至 23 日，在岸和離岸人民幣兌美元匯率分別走貶 2.7% 及 2.9%。

中長期投資港股具吸引力

在這波資金外逃下，港股似乎已有超跌的情況。截至 4 月底，全球主要市場中，以恒生指數 11.5 倍的本益比最低，其它主要已開發市場中，美、日、歐本益比分別為 16.9 倍、15.3 倍、14.5 倍，此外，滬深 300 和 MSCI EM 指數本益比也有 12.5 倍和 12.8 倍。

若從獲利角度來看，根據 IBES 最新預測 S&P 500 企業今年獲利成長只有 3.4%，中信證券則預估 2019 年「港股通」企業的獲利成長幅度可達 8%～9%。由此可見，港股目前評價偏低，而最主要的問題就是投資人缺乏信心。

若要在此時進行中長期投資布局，最安全的選股方向可朝向估值低與高股息殖利率產業或個股考量。

以港股通的產業別來看，鋼鐵、石油石化、輕工、煤炭目前估值與 2015 年初相比折價幅度最大，分別達 81.4%、67.3%、67.2%、67.3%。

資料來源: wind

而以股息殖利率來看，相對較高的主要集中在能源和材料產業，包括鋼鐵（8.8%）、化工（6.0%）、 煤炭（5.9%）、石油石化（4.9%）。此外，銀行（4.9%）、零售（4.5%）、和輕工（4.3%）的股息殖利率也相對較高。

因此，在目前中美關係緊繃之下，市場風險偏好下滑，而估值相對便宜且分紅率高的產業或個股會較受市場青睞。

