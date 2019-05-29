中國移動：上半年推5G手機 明年5G手機平民價

中國移動副總裁簡勤昨 (28 日) 在出席第七屆中國網路視聽大會中提到，中國移動將協助消費性電子終端設備廠及和晶片廠全力發展多模、多頻、多形態 5G 終端設備。預計今年上半年會推出第一批 5G 智慧型手機，而到 2020 年 5G 手機價格可望降到人民幣 1000 元～2000 元間。

(圖片: AFP)

簡勤表示中國移動將積極評估各種 5G 計費方式，如依流量、依速率、依頻寬、依功能等等計費模式。此外客戶可以不換卡、不換號、不登記即可自動開通 5G 網路，讓超高畫質、大流量的網路視聽業務能更快速普及。

他進一步指出，5G 不是簡單的 4G+1G，5G 將更具有革命性、呈現更高價值，為跨產業、全方位、多層次的產業深度融合提供援助。

步履蹣跚的中國移動

中國移動是中國最大的行動電信商，目前用戶數量高達 9 億，占中國手機用戶比例約六成。不過也因為客戶群過於龐大，其競爭對手在訂定市場策略中多以殺價方式分搶中國移動客戶。

中國移動擔心若跟進殺價競爭，龐大的用戶數量可能會為公司營運造成大的傷害，因此在行銷戰略中，中國移動較不靈活，也導致中國移動目前客戶數有在流失的跡象。

根據 4 月份的電信數據顯示，中國移動無論是行動用戶淨增加數還是 4G 用戶淨增加數方面均被另外兩家電信商超越。4 月份中國移動、中國電信、中國聯通的行動用戶淨增加數分別為 16.1 萬戶、351 萬戶、113.6 萬戶；4G 用戶淨增數方面則分別為－71.8 萬戶、407 萬戶、260.8 萬戶。

5G 成為電信營運商的新戰場，一切將從零開始，中國移動如何好好利用市占第一的優勢在 5G 初期就搶得先機，值得後續留意。

