「橡樹計畫」裁一整年? 匯豐擬砍逾500個投行職位

為了削減成本，據知情人士透露，歐洲最大銀行匯豐 (HSBC) 正在考慮取消數百個投資銀行職位，儘管目前數字尚未公布，預計將砍掉約 500 個涉及全球銀行和市場業務的崗位。

知情人士透露，近期獨自挑起全球銀行業務管理大梁的 Greg Guyett，將開始在他所屬的部門推動裁員。消息來源指稱，預計最快 6 月中旬開始裁員，並將持續一年，據傳這是匯豐銀行控股名為「橡樹計畫」(Project Oak) 的改革階段。

據傳此舉是因為匯豐控股行政總裁 John Flint 持續向銀行高層管理人員施壓。

匯豐股價走勢圖 (圖片: Investing.com)

此次投行部門的裁員屬於匯豐「橡樹計畫」的一部分，主要將銀行的資源轉移至最賺錢的業務上，並將該行到 2020 年時的資產回報率上調至少 11%，大於此前設定的 10%。2017 年該數據僅為 6.8%。

「業務和職能部門不斷重新評估公司的需求，以確保他們能將人力資源發揮至善」匯豐銀行在一份聲明中表示。

總裁 John Flint 於本月初時，承諾更加嚴格地控制成本，以保證該行能夠實現 2020 年的財務目標，以應對「當前更不穩定的經濟前景」。

Flint 表示，尤其來自亞洲的壓力最大，因匯豐的亞洲業務佔其總利潤的 80%。

而 Flint 上任後，致力於帶領匯豐創造收益，實施了三年的聚焦亞洲的核心策略，並且削減全球其他地區的非核心業務，而由於股價停滯不前，匯豐大部分高層人員也已重新洗牌，目前該銀行正持續刪減人力，以求積極尋求擴大業務的機會。