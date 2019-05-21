防禦類股上漲 對股市的意涵

摩根士丹利銀行分析師威爾森 (Mike Wilson) 在週日發表的一份研究報告中寫道，2018 年美國股市上漲，隨後回檔，2019 年初再度走高。在這段期間的漲勢中，自 6 月以來，防禦類股 -- 包括公用事業股，不動產股與消費股 -- 漲勢領先。需注意的是，當經濟展望的擔憂升高時，這些類股便可能引進買盤。

威爾森說，這些所謂防禦類股的漲勢，帶動了今年以來美國股市的亮麗表現，道瓊，Nasdaq 與 S&P 500 指數均創下達二位數百分比的漲幅。債券殖利率則下降，代表投資人對經濟成長情況，感到不安。尤其中美緊張升高，全球經濟成長讓人擔憂。

他還指出，防禦類股的強勢領先其他類股，反應出股市目前的漲勢，態度審慎。

「S&P 500 的漲勢展現出了強勢，但是防禦類股漲勢領先，則並非是經濟成長強勁的訊號，」威爾森寫道。

「尤其，非績優股股票自 12 月低點以來，漲幅微小。而防禦類股與績優股股票則大幅突破了去年所創的歷史高點，」威爾森持續寫道。「小型股與週期性類股表現不佳。目前的股市極為分歧，績優股與防禦類股大漲，非績優的週期性類股則少有買盤。這顯示大盤力道有所不足。」

威爾森最初對 2019 年股市的漲勢一直抱持懷疑態度，他於 1 月初建議投資人退場。自去年 9 月以來，他預期企業獲利將陷入衰退，即連續二季，獲利為負成長。然而，近來陸續公布的第一季企業獲利大多優於預期，待最終數據出爐時，可能顯示獲利持平。這意味即使第二季企業獲利下滑，也不致連續二季獲利皆下滑，亦即不預期企業獲利會落入衰退。

但儘管威爾森低估了 S&P 500 於今年第一季表現出的強勢，他寫道「我們的預測模式持續顯示，未來 12 個月，企業獲利可能為負成長，」他預期有三項主要的經濟因素必須經過整理，股市才能開始持續上漲。

第一，上升的企業庫存。在最近的 GDP 報告中，企業庫存上升，可能讓美國經濟的強勢過度高估。

第二，大型網路公司亞馬遜，Alphabet，臉書與微軟削減資本支出 30%，顯示這些公司預期，他們的產品與服務的需求將會減緩。

第三，由於勞工市場吃緊及加徵關稅，導致勞工與原料成本上升，這可能導致企業尋求削減成本及裁員，進而引發經濟衰退。