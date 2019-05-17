善用ETF期權 參與中國股市

儘管中美貿易戰升溫，不過，MSCI 仍調高 A 股權重。雖然近期陸股回檔，法人認為，短期獲利了結賣壓屬正常，逢低可布局績優龍頭行業。資金有限的投資人可使用 ETF 期權商品，參與中國股市，惟從事期權操作，須留意整體風險，設定停損價位。

從資金面來說，MSCI 近期將 A 股納入權重因數調高 1 倍，從 5% 提高至 10%，及 26 檔 A 股納入 MSCI 中國指數。並在 8 月季度調整中進一步提高至 15%，11 月半年度調整中完成 20% 的權重調升。此次調整將於 5 月 28 日收盤後生效，市場預估可帶來約 1140 億人民幣的被動資金流入，有望對目前 A 股創造跌深反彈的契機。

不過，目前中國經濟正面臨內外夾擊處境。中國國家統計局 5 月 15 日公佈 4 月的經濟表現，工業增加值年增率 5.4%，較 3 月下降 3.1%，社會消費品零售總額年增 7.2%，較 3 月下調 1.5%，反映出消費與投資數據均不如市場預期。值此中美貿易戰升級的敏感時刻，中國 4 月份的經濟數據表現也引發外界熱議。不過，中國官方表示，整體來看 4 月份中國經濟仍保持平穩態勢，但外部環境依然嚴峻。

另一面，中美貿易戰持續升溫，美國若對中國規模 3250 億美元的出口商品也課徵 25% 關稅，恐將衝擊中國 GDP，今年中國 GDP 將面臨保 6% 危機，整體宏觀環境不確性增加，使得市場普遍預期中國人行將持續寬鬆貨幣政策，並有可能最快在 6 月再度降準。

國泰中國 A150 (00743) ETF 經理人鍾郁婕表示，2019 年來陸股彈升，第一階段是所謂的「估值修復行情」，故呈現各類指數普漲，短期上獲利了結賣壓應屬正常，而後續出現貿易戰升溫，或導引市場加速洗清浮額；預期下半年 A 股將回歸到以基本面為主的「業績行情」，逢回布局上以績優之行業龍頭、白馬股等為首選。

鍾郁婕建議，操作上可運用國內唯一追蹤富時中國 A50 指數之國泰 A50(00636)、國泰 A50 正 2 (00655L)等 ETF 參與後勢。資金有限的投資人亦可使用 ETF 期權商品，例如國泰中國 A50 ETF 期貨 (OJF) 來參與中國股市，惟從事期權操作，須留意整體風險，設定停損價位。