〈台北國際電腦展〉展覽正式開幕 童子賢：無畏貿易戰 參展廠商數仍年增1成

台北國際電腦展 COMPUTEX 今 (28) 日正式登場，包含總統蔡英文、經濟部長沈榮津及台北電腦公會理事長童子賢等都出席開幕活動，童子賢致詞時表示，雖然每有美中貿易戰干擾，但今年參展廠商仍持續成長，數量較去年增加 1 成，一共吸引來自全球 1685 家、5508 個展覽攤位，顯見全球科技產業的活力。

童子賢致詞時指出，今年是台北國際電腦展 COMPUTEX 39 周年，國際電腦展已成全球及亞太最重要電子、科技資訊的年度盛會，台灣與全球技術密切接軌。

童子賢提到，台灣電子產業專精半導體研發製造、IC 設計、電子零組件設計、品牌行銷到代工製造，是全球領導品牌、廠商密切合作的對象，40 年前萌芽的個人電腦，到現在的網路科技與與智慧手機，台灣產業都密切參與其中，未來幾年，將在現有產業基礎上，結合 AI、IOT、車用電子、5G 技術。

童子賢表示，舉辦第 4 年的 InnoVEX 新創與創新展區，也是亞太區最佳指標性新創平台，透過這些新產品、新技術將能帶領資通訊科技與半導體技術持續進步，將產品應用於教育、醫療、交通、通訊、社群領域，提供更佳的品質、更好的服務。

童子賢表示，國際電腦展未來將繼續扮演全球資通訊與電子產業最佳展示溝通與商業媒介平台，今年參展廠商較去年成長，規模與人數也可望同步增加 10%。