美元保單買氣有降溫跡象 今年Q1新契約保費年減27%

國人熱愛的美元保單，似有退燒跡象，據金管會統計，今年第 1 季美元保單新契約保費收入，共達 43.02 億美元，較去年同期衰退 27%，其中，投資型保單保費收入年減 53%、傳統型保單保費年減 12%。

美元保單新契約保費今年第 1 季收入約 43.02 億美元，其中投資型保費約 10.30 億美元、占美元新契約保費比重 24%、保費收入年減 53%，傳統型保費收入 32.72 億美元、占美元新契約保費比重 76%、保費年減 12%。

金管會表示，今年第 1 季美元投資型新契約保費收入，前三大保險公司分別為：法國巴黎人壽、南山人壽與富邦人壽；傳統型美元保單中，新契約保費前三大保險公司分別為：國泰人壽、南山人壽與新光人壽。

金管會指出，美元保單今年第 1 季初年度保費衰退，主要與去年台灣人壽銷售的連結目標到期債基金保單熱賣 100 億元，墊高去年美元保單新契約保費收入，導致今年第 1 季美元新契約保費收入，較去年同期衰退。

事實上，外幣計價保單，今年第 1 季較去年同期減少近 2 成，金管會表示，外幣保單新契約收入，約新台幣 1534.74 億元、年減 19%，其中投資型保單保費約新台幣 476.11 億元、較去年同期減少 39%，傳統型保單保費 1058.63 億元，也較去年同期減少 5%。