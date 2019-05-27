面對川普打壓 習近平有意與其他國家合作？

中國國家主席習近平於週日 (26 日)，在給「中國國際大數據產業博覽會」(China International Big Data Industry Expo) 大會的賀信上強調，「各國科技，應加強彼此交流」，此一言論似乎暗示著華為遭美國總統川普下令禁售後，中國或許將另覓其他國家合作。

據彭博社報導，習近平指出，目前互聯網、大數據和人工智慧 AI 對各國的經濟發展，都是相當有潛力的科技，他認為各國應該就此加強彼此交流，深化合作與發展，以面對下一世代的數位化、智慧化的經濟發展。

將從週日 (26) 舉行至週三 (29 日) 大會，將會有阿里巴巴、騰訊、華為等科技大廠的展出，包括各國科技大廠戴爾、谷歌中國、日本電信公司 NTT Docomo Inc. 和馬來西亞的數位金融公司都在展出名單中。

自從禁售令宣布後，中國企業也被近禁止像美國科技場採買元件，白宮甚至威脅會再將中國其他五家監控設備公司，列入「黑名單內」。

半導體市場股價在過去著半個月中，因著美中貿易戰的緊張情勢不斷跌宕，分析師 Raymond James 預期晶片各大廠可能需要下修財測。

「近期美中貿易戰造成晶片股的拋售潮，華為禁令更讓市場波動不已」James 說道。

另一方面，中國工業和信息化部副部長王志軍呼籲，白宮應該停止繼續對中國集成電路和電子公司的「無理打壓」。