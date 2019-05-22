暗示貿易戰不會於短期內結束 習近平說中國正展開一次新長征

中國國家主席習近平再度拉高了貿易戰談話。

「我們在長征的起點上，回憶當年紅軍開始出發的時刻，」習近平在國內參訪行程中，於江西省的一次集會上說。「我們現在正展開一次新的長征，我們必須重新出發。」

儘管他並未提及美國或進行中的貿易戰，但該談話被明顯解讀為，中國不會退縮的明確訊號。中國副總理劉鶴 -- 首席貿易協商官員，在習的參訪行程中，亦陪同參訪。

習近平週一亦參觀了稀士礦場，及處理設備。根據南華早報報導，市場預期若貿易戰升高，中國將禁止稀土出口至美國。

全球兩個最大經濟體的貿易協商遇到了僵局。川普總統隨即將中國 2000 億美元商品的關稅由 10% 調高至 25%。

中國亦立即對 600 億美元的美國商品，課徵關稅達 25%。

該報紙週一報導，北京並不急於恢復中美貿易談判。南華早報週一報導說，如果川普不準備務實以對，中國準備停止會晤。

消息人士上週五告訴 CNBC 電視台說，中美之間的談判似乎已停頓，因為不清楚雙方會協商什麼。中國邀請美國代表團前往北京。上週，財政部長梅努欽似乎接受了此一邀請。

川普近來說，他尚未決定是否對中國額外的 3250 億美元商品加徵關稅。這兩位領袖定於下個月在日本舉行的 G20 高峰會上會晤。