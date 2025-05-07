群創股東會完成董事改選 洪進揚續任董座

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-07 21:10

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面板大廠群創 (3481-TW) 今 (7) 日召開股東會，會中通過每股配發現金股利 1 元及子公司 CarUX 海外證券市場掛牌等外，也完成改選，選出 9 席董事、並於股東會後召開的董事會決議通過由洪進揚續任董事長暨執行長職務。

洪進揚表示，2025 年為群創「666 規劃藍圖」邁入第二階段「突圍轉型」的關鍵一年，公司積極推動營運架構優化、資源重整，並拓展 AI Vision 應用與多場域技術布局，致力於從傳統顯示製造轉型為智慧平台與永續創新企業。

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對於獲董事會支持續任董事長，洪進揚表示，本屆董事會成員兼備穩定經營、接班培養、轉型創新以及多元永續 ESG 等元素，期望為公司注入更多創新動能。

洪進揚甫接任群創董座時即開展「666 三個六年計劃」，包括「穩定生機，力求獲利」、「突圍轉型，拓展觸角」、「群創群力，面板永續」。2018-2024 第一個六年交出總股東報酬率優於同業的成績。