對美出大招「稀土戰」？習近平赴江西考察稀土產業

大陸國家主席習近平週一 (20 日) 前往江西贛州市考察稀土產業，美中貿易談判中的北京代表，中國副總理劉鶴也同行考察，引發市場對中國將打「稀土牌」的聯想。

稀土又被稱為工具上的「味精」，現代電子產品應用極為廣泛， 換句話說從日常用品到高階的科技領域，都少不了稀土，而目前，美國進口稀土約有八成來自中國，接近壟斷供應的地位。

大陸國家主席習近平與中國副總理劉鶴探視江西老人社區與當地稀土產業。(圖片：翻攝自新華網)

美中貿易戰如火如荼之際，大陸國家主席習近平週一 (20 日) 前往江西考察稀土產業，引發外界對中國將打出「稀土戰」這張王牌的臆測。

大陸外交部發言人陸慷在週一例行記者會上回應，習主席在國內考察並調研相關產業政策很正常，希望各界不要做過多的聯想，並強調中美經貿關係必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上。

上週一 (13 日) 美國貿易代表署發布一份清單，涉及 3000 億美元中國輸美商品的新一輪制裁名冊，除了醫療相關產品與稀土之外，川普的貿易戰火即將對中國輸美商品一網打盡。

儘管稀土似乎暫逃美國關稅一劫，一旦中國打稀土戰反制，禁賣美國稀土，勢必將會影響美國產業。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近期表示，禁賣美國稀土將導致美國很多東西造都製造不出來，迫使美國自行開採，開採稀土的空窗期能讓中國有時間研發高端晶片再向外出口。

然而，中國人民大學國關學院教授時殷弘卻表示，他並不認為稀土反制的效果有多大，稀土並未列入加徵關稅清單中，再者，美國仍能夠找到其他國家替代進口。

據了解，中國是全球最大的稀土產國，但僅是「出口量」最大，因為其他有稀土的國家像是美國基於環保的因素不願意開採，所以才讓中國成為出口第一大國。