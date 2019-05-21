對美出大招「稀土戰」？習近平赴江西考察稀土產業

大陸國家主席習近平週一 (20 日) 前往江西贛州市考察稀土產業，美中貿易談判中的北京代表，中國副總理劉鶴也同行考察，引發市場對中國將打「稀土牌」的聯想。
稀土又被稱為工具上的「味精」，現代電子產品應用極為廣泛， 換句話說從日常用品到高階的科技領域，都少不了稀土，而目前，美國進口稀土約有八成來自中國，接近壟斷供應的地位。
美中貿易戰如火如荼之際，大陸國家主席習近平週一 (20 日) 前往江西考察稀土產業，引發外界對中國將打出「稀土戰」這張王牌的臆測。
大陸外交部發言人陸慷在週一例行記者會上回應，習主席在國內考察並調研相關產業政策很正常，希望各界不要做過多的聯想，並強調中美經貿關係必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上。
上週一 (13 日) 美國貿易代表署發布一份清單，涉及 3000 億美元中國輸美商品的新一輪制裁名冊，除了醫療相關產品與稀土之外，川普的貿易戰火即將對中國輸美商品一網打盡。
儘管稀土似乎暫逃美國關稅一劫，一旦中國打稀土戰反制，禁賣美國稀土，勢必將會影響美國產業。
中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近期表示，禁賣美國稀土將導致美國很多東西造都製造不出來，迫使美國自行開採，開採稀土的空窗期能讓中國有時間研發高端晶片再向外出口。
然而，中國人民大學國關學院教授時殷弘卻表示，他並不認為稀土反制的效果有多大，稀土並未列入加徵關稅清單中，再者，美國仍能夠找到其他國家替代進口。
據了解，中國是全球最大的稀土產國，但僅是「出口量」最大，因為其他有稀土的國家像是美國基於環保的因素不願意開採，所以才讓中國成為出口第一大國。