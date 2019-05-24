徒勞無功也得試 產業界繼續遊說川普政府結束貿易戰

美國化學品製造商 Maroon Group 首席技術長 Mark Maroon，去年曾 3 度前往華府，要求川普政府結束貿易戰，但在美中緊張情勢未見改善的情況下，他打算 6 月再次赴華府表達訴求，「我們的努力只是徒勞，但試一試也沒什麼壞處。」

根據《彭博社》報導，美國工商團體和企業，仍持續遊說政府，盼能終結貿易戰，面對自稱「關稅人」的總統川普，他們並未放棄希望，期待政府有朝一日會意識到，關稅對美國企業與消費者的傷害。

美國全國零售商業聯合會資深副總裁 David French 表示，「如果我們不參與 (遊說)，就等於放棄了自己的責任」，遊說的過程，可能會令人感到沮喪，但產業界希望清楚表達，政府的關稅策略，會造成嚴重傷害。

美國化學理事會 (American Chemistry Council) 數據顯示，受報復性關稅影響，美國對中國的化學品出口明顯下滑，導致該領域貿易逆差大增近 2 倍。

Mark Maroon 說，Maroon Group 有許多產品，只在中國生產，且不可能將生產線移回美國，受貿易戰影響，公司只得延後銷售人員擴編計畫。

5 月初，川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前指出，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽稱，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。