華為能用ARM架構？5月30日便分曉

昨 (23) 日晚間，針對市場瘋傳 ARM 與華為中止合作消息，ARM 中國指出，「ARM 中國十分重視與海思之間長期合作夥伴的關係，目前雙方正在積極溝通，尋求在符合法律與規範下最佳解決方案」，似乎為華為海思能繼續依照 ARM 架構從事晶片設計保留一絲希望。

此外，華為麒麟晶片的新品發表會將在 5 月 30 日進行，該款晶片定位為輕旗艦人工智慧手機晶片，能不能續用 ARM 架構成為發表會最大焦點。

(圖片: AFP)

華為捲進中美貿易風暴中，美國正拿中國引以為傲的科技大廠開刀，不光從硬體方面出重手。更重要的是，日本軟銀旗下的英國晶片設計公司 ARM 也將暫停與華為的全部業務，意味著美國不止要打擊華為手機市場，還想從根本上毀掉華為的晶片「備胎」計劃。

目前 ARM 已公布的最高階指令集架構為 ARMv8，而海思也取得永久授權。換句話說，即使 ARM 依照美國政府要求不再向海思提供指令集授權，也不會影響海思自主研發 ARMv8 架構的處理器。因為永久授權後，海思可以自主設計，不受外在影響。

以目前中美情勢變化，ARM 架構對於海思不光只有在手機晶片領域影響極大，ARM 架構也解救海思在伺服器晶片的問題。在伺服器晶片領域，Intel 的 X86 架構獨霸市場。

根據 IDC 的數據顯示，X86 架構占據全球伺服器晶片市場近 98% 的比重。在海思無法繼續採用 X86 架構下，ARM 架構成了海思唯一選擇。同時，今年 1 月，海思也推出採用 ARM 架構的新一代伺服器晶片 ¬－鯤鵬。

不過，海思也不是全然沒有隱憂，因為 ARMv8 早在 2011 年發布，而 ARM 架構也正不斷升級，若未來要推出下一代「ARMv9」架構，海思無法取得授權，那在產品性能方面一定會與競爭對手出現落差。

同時，海思是一家無晶圓的 IC 設計公司，其設計出來的產品需要晶圓代工製造，使得台積電在這波中美貿易爭端中意外成為關注焦點。除非海思自降產品性能，否則目前中國沒有一家晶圓代工廠能符合海思晶片的要求。所以就算海思能再續用 ARM 架構，若台積電暫停與海思合作，華為晶片的「備胎」計劃恐要落空。