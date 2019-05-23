南山人壽新系統出包 工會號召保戶明赴政院請願 提兩大訴求

南山人壽因新系統出包，金管會主委顧立雄已下最後通牒要求在 6 月底前必須讓新系統完善，不過，南山人壽企業工會卻仍無法認同，認為「南山高層對新系統的承諾不斷跳票，請行政院介入督促金管會，而非任由南山人壽的片面之詞，綁架金管會」因此決議號召 400 名保戶，將於明 (24) 日上午 10 時赴行政院，向院長蘇貞昌請願，更提出 2 訴求包括恢復新舊電腦系統並行、以及需有人對此事負責，請金管會及時作出應有懲處，並高喊恢復舊系統的所有費用應由錯誤決策的董事長杜英宗及大股東尹衍樑負責。

南山人壽花費了近 5 年耗資上百億元於去 (2018) 年 9 月更換新 IT 整合保戶資料「境界成就」系統，卻因系統不穩，多次傳出成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常等狀況，由於影響業務員與保戶權益，且至今仍未解決，顧立雄 5 月初下達最後通牒，要求南山人壽要在 6 月底以前完成改善。

但是對此，南山企業工會表示，並不同意繼續使用不被信任的新系統至 6 月底。工會在去年 11 月 28 日至金管會陳情時，金管會未及時要求南山同時維持舊系統運行。如今金管會在沒有任何保證，也看不到可能改善的具體作法狀況下，同意南山繼續、單獨運作新系統，並相信 6 月底所有問題都可解決，過於一廂情願，工會無法認同。

南山企業工會更指稱，南山高層對新系統的承諾不斷跳票，請行政院介入督促金管會，而非任由南山人壽的片面之詞，綁架金管會。工會認為南山人壽的金字招牌，如今蒙塵，過去的保單資料查詢、契約變更、理賠等服務效率迅速確實，現今新系統並沒有帶來便利和效率，反而因為新系統資料不正確產生諸多疑慮，也因為延誤導致大量案件累積，造成惡性循環。因查詢案件眾多致 0800 客服電話，等待時間動輒 30 分到 60 分不等，這樣的電腦新系統，怎麼會是南山人壽耗資百億元以上所建構的呢？

因此南山企業工會明日上午將號召 400 名保戶，赴行政院門前向院長蘇貞昌請願，南山企業工會表示，活動有兩大訴求，分別為： 1、恢復新舊電腦系統並行。 2、需有人對此事負責，請金管會及時作出應有懲處。

南山企業工會進一步指出，金管會應依保險法 149 條嚴懲錯誤決策者，處分董事長或限制其保險商品的開辦，錯誤決策者應連帶負起保戶與員工薪資所受損失之責任，保戶只期望導正嚴重錯誤，健全保險公司經營管理，維護保戶權益，而恢復舊系統的所有費用應由錯誤決策的董事長杜英宗及大股東尹衍樑負責，因為當初決定廢除舊系統， 一意孤行要使用新系統的是這 2 位。