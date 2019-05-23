即使中美戰火猛烈 經理人：新興亞債是亂流中的好選擇

即使中美貿易戰火不斷升溫，進而拖累全球經濟成長步調，但債市投資人對亞洲還是挺有信心的，相信亞洲地區有能力維持相對穩定。

《彭博社》報導，亞洲地區國家通膨普遍低於目標，這表示如果有需要，央行還可以利用降息來支撐經濟。

安本標準投資 (Aberdeen Standard Investments) 的新興市場主權債部門主管 Edwin Gutierrez 認為，由於低通膨和央行有實施寬鬆政策的空間，投資亞債「能讓你晚上睡得好一點」，印度和菲律賓的當地貨幣債可能是好選擇，因為它們受貿易戰影響較低。

從目前情勢看來，中美全面開戰的可能性似乎愈來愈高，投資人對亞債的需求也開始明顯上揚。彭博 - 巴克萊指數顯示，從五月初開始，計入貨幣避險的新興亞洲本地債能帶來 1.0% 的報酬，而全球新興市場本地債大約只有 0.4% 報酬率。

(圖: Bloomberg)

新興亞洲各國偏寬鬆的政策， 也比新興美洲來得有利。馬來西亞、菲律賓都在五月初調降利率，而巴西、智利、祕魯、墨西哥等，則都維持利率不變。Gutierrez 分析，這顯示拉丁美洲各國央行開始進入升息循環，相對地，新興亞洲則會領先一步進入寬鬆週期。

新興亞洲本幣債券的風險，則在於當地貨幣會因貿易戰消息衝擊而走弱。5 月份以來，10 檔表現最差的新興貨幣中，有一半是亞洲國家。

然而 Gutierrez 指出，利率政策的利多將大於貨幣貶值的利空，因為中美情勢愈是惡化、中國經濟成長愈是受影響，亞洲央行們採取刺激政策的可能性就愈高。

路博邁 (Neuberger Berman) 資深投資組合經理人 Prashant Singh 則認為，如果刺激政策收效、中國經濟下半年有所回溫，亞幣弱勢就不會持續得太久。Singh 目前也不看好亞幣匯率走勢，但他對新興亞洲本幣債的看法，則和安本所見略同。

以強勢貨幣計價的新興亞洲債券，5 月份的表現並不好，報酬率僅有 0.4%，但據摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 數據，全球新興市場美元債的表現，也不過 0.1% 而已。

NN 投資夥伴 (NN Investment Partners) 資深投資組合經理人 Leo Hu 指出，亞洲仍然是投資組合的核心地區。中國仍在持續推動改革，並逐漸開放金融市場；巴布亞紐幾內亞歡迎外資投資、巴基斯坦在 IMF 協助下也值得關注。因為這些地區未來會呈現高品質的成長，雖然近期風雨不斷，但仍值得投資人耐心等待。